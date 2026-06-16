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Абхазия Информ

ИНТЕРВЬЮ МИНИСТРА ТУРИЗМА АБХАЗИИ ТЕЛЕКАНАЛУ «СОЮЗНЫЙ»

Новости Вторник, 16 июня 2026 20:35
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ИНТЕРВЬЮ МИНИСТРА ТУРИЗМА АБХАЗИИ ТЕЛЕКАНАЛУ «СОЮЗНЫЙ»

Сухум. 15 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Министр туризма Абхазии Астамур Логуа рассказал о ситуации в туристической сфере в подкасте телеканала «Союзный».

О визовом режиме, конкуренции и развитии сервиса в туристической сфере Абхазии

Министр сообщил, что большинство гостей республики, после россиян – граждане РФ и стран СНГ, среди которых он выделил Белоруссию, Киргизию, Армению и Казахстан.

По словам главы ведомства, для граждан Белоруссии и Казахстана принято решение, согласно которому виза для въезда в Абхазию в туристических целях на две недели не требуется. Гражданам Киргизии, Армении и других стран, пояснил министр, необходимо оформлять визу удалённо через интернет. Такой порядок позволяет избежать возможных проблем в будущем, связанных с неурегулированными политическими вопросами, в том числе с Грузией.

Министр также затронул тему конкуренции на туристическом рынке. Он отметил, что Абхазия конкурирует с Краснодарским краем, Грузией и турецкими курортами, которые борются за русского туриста. По его словам, чтобы быть конкурентоспособными и занять своё место, необходимо постоянно работать над качеством сервиса.

Логуа сообщил, что в республике предпринимается ряд шагов для повышения уровня обслуживания. С осени начнётся классификация объектов размещения по звёздности, чтобы турист понимал, за что он платит. Открыта академия сервиса, где персонал обучают бесплатно. Подписано соглашение о сотрудничестве с Российским государственным университетом туризма, в рамках которого планируются как приезды преподавателей из России, так и командировки абхазских специалистов для получения дополнительного образования в сфере туризма. Министр выразил надежду на дальнейшее развитие этого сотрудничества.

Астамур Логуа отметил, что Абхазия делает всё возможное, чтобы быть конкурентоспособной на туристическом рынке и радушно принимать гостей. Республика упрощает въезд, повышает качество обслуживания и ждёт туристов, которые с добром приезжают на её курорты.

О ценах на отдых в Абхазии в текущем сезоне

Астамур Логуа сообщил, что рост цен на отдых в республике в этом году не превысит 10%. Он назвал такое подорожание совсем незначительным.

По словам главы ведомства, в разгар сезона проживание в номере на четверых будет стоить около 7-8 тысяч рублей в сутки, куда будет входить завтрак. Он подчеркнул, что такие цены являются абсолютно нормальными и подобных расценок больше не встретить нигде.

Что касается аренды частных домов, то здесь, пояснил Логуа, всё зависит от условий, которые предлагает конкретный бизнес. По его оценке, более бюджетный вариант – комната в частном доме – будет стоить около 4 тысяч рублей.

Таким образом, по оценке главы Минтуризма Абхазии, отдых в республике в текущем сезоне останется доступным как в гостиничном, так и в частном секторе.

О Сергее Кириенко

Астамур Логуа поделился своим отношением к Сергею Кириенко, отметив, что для многих жителей республики он является родным человеком.

Министр подчеркнул, что Кириенко тонко разбирается во внутренних вопросах, знает абхазский культурный код и хорошо понимает историю абхазского народа и государства. Логуа выразил надежду, что эта связь с Абхазией будет только развиваться.

Глава ведомства напомнил о недавнем жесте Кириенко, который он назвал большим и важным. В Сухуме, на том месте, где Сергей Владиленович когда-то жил, строится дом творчества для ансамбля народных инструментов Абхазии. Кириенко построил для них совершенно новое двухэтажное здание. Министр отметил, что у ансамбля народных инструментов раньше не было своего помещения для репетиций.

Логуа добавил, что Кириенко реконструировал и заново отстроил свой собственный дом в самом центре Сухума, что, по мнению министра, говорит об уважении к культуре абхазского народа.

О роли фестивалей в повышении туристического потока в Абхазии

Астамур Логуа отметил, что подобные фестивали существенно повышают туристический поток в республике. Так, на примере новогоднего фестиваля «Мандарин» Абхазию посетило значительно больше туристов по сравнению с прошлыми годами в этот период.

За семь дней фестиваля «Мандарин» страну посетило в два раза больше людей. Они приехали специально ради мероприятия – им было очень интересно посмотреть на мандариновую ёлку. В этом году подана заявка на рекорд, а также представлен большой 80-метровый торт.

События такого рода – от гастрономии до спорта – достаточно интересны и привлекательны.

Их планируется проводить их в несезон, чтобы привлечь в нашу страну дополнительное количество гостей и туристов. Где каждый найдёт для себя что-то интересное и будет готов приехать ради этого.

Фестивали помогут не только повысить интерес к культуре и традициям Абхазии, но и смогут способствовать развитию местной экономики, создавая новые рабочие места и возможности для предпринимателей.

О развитии паломнического туризма в Абхазии

Астамур Логуа рассказал о развитии паломнического туризма в республике, подчеркнув, что Абхазия является древней христианской страной. По словам министра, туристов привлекают не только известные объекты, но и множество древних храмов, расположенных в горах и отдалённых сёлах.

В интервью Астамур Логуа отметил, что государство активно работает над созданием необходимой инфраструктуры. Там, где раньше не было хороших дорог, их строят, чтобы туристы могли без проблем добираться до красивых локаций и точек притяжения.

Поддержка паломнического туризма будет способствовать не только культурному обмену, но и привлечению туристов, что положительно скажется на экономике страны и сохранении исторического наследия Абхазии.

О появлении в республике первой частной авиакомпании для горного туризма.

По информации министра, на Международном туристическом форуме «Путешествуй!» была презентована первая частная авиакомпания Абхазии. В её парке – вертолёты и небольшие самолёты, которые смогут доставлять туристов в труднодоступные живописные места, куда на машине не добраться, а пешком идти слишком далеко.

Одним из таких мест он назвал локацию «16 водопадов», где водные потоки сливаются в одной точке.

Министр также сообщил, что в двух-трёх районах Абхазии планируется оборудовать специальные площадки для вылетов.

Частную авиацию он назвал совершенно новым направлением для республики.

По мнению главы ведомства, это предложение будет интересно не только туристам, но и многим жителям Абхазии, которые сами ещё не бывали в этих краях.

О развитии транспортной инфраструктуры и поддержке со стороны России

Астамур Логуа отметил важность поддержки Российской Федерации, особенно поблагодарив Сергея Кириенко. Благодаря этой помощи в республике строятся дороги и развивается инфраструктура.

Одним из ключевых событий прошлого года стало открытие после 32-летнего перерыва международного аэропорта Сухума имени В. Г. Ардзинба. По словам министра, в прошлом году аэропорт принял более 120 тысяч пассажиров. В мае этого года планка была установлена на отметке 300 тысяч, однако, как считает глава ведомства, итоговые цифры могут быть выше благодаря различным событиям.

География полётов постоянно расширяется. В прошлом году рейсы выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. В этом году добавились Уфа и Минеральные Воды, объявлены Калуга, Екатеринбург, ожидаются Нальчик и Казань.

Логуа выразил надежду, что маршрутная сеть будет расти и дальше, что очень удобно для пассажиров, которые прилетают напрямую, минуя наземную границу.

Коснулся министр и реконструкции государственной границы с российской стороны. Работы уже начались, составлен чёткий график строительства, завершение которого запланировано на 2028 год. После реконструкции граница станет совершенно иной: будет увеличено количество полос (до пяти в одну сторону и пяти в обратную), внедрят цифровые технологии, что значительно сократит время перехода.

Глава ведомства также рассказал о новых видах транспорта. В прошлом году начал работу новый электропоезд «Диоскурия» (аналог российской «Ласточки»), который перевёз огромное количество людей. Особенность поезда в том, что при пересечении границы пассажирам не нужно выходить пограничник заходит в вагон и проверяет документы. Стоимость проезда составляет всего 350 рублей.

Кроме того, появилась возможность добраться из Сочи в Сухум по воде на современном катере. Железнодорожные и водные перевозки субсидируются при поддержке Российской Федерации, отметил министр. Он подчеркнул, что за 350 рублей невозможно проехать 200 километров даже на маршрутном такси или на собственном автомобиле – на топливо уйдёт больше.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 16 июня 2026 20:40

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