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Абхазия Информ

МАЙЯ ЦЫБУЛЕВСКАЯ ПОСЕТИЛА ЭКЗАМЕН ПО БИОЛОГИИ

Новости Пятница, 19 июня 2026 13:40
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МАЙЯ ЦЫБУЛЕВСКАЯ ПОСЕТИЛА ЭКЗАМЕН ПО БИОЛОГИИ

Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Абхазии Майя Цыбулевская посетила экзамен по биологии, который проходит в профильном медицинском классе средней школы №1 имени Баграта Шинкуба в Сухуме.

Экзамен сдают девять учащихся 9 «Г» класса. Медицинский класс был открыт 1 сентября 2025 года и стал первым подобным образовательным проектом в республике. Сегодня в нем обучаются десять школьников, планирующих связать свое будущее с медициной.

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Медицинский класс является флагманским проектом Министерства просвещения Республики Абхазия. Его основная цель - ранняя профориентация школьников и качественная подготовка учащихся к поступлению в медицинские высшие учебные заведения.

В ходе посещения Майя Цыбулевская ознакомилась с организацией экзаменационного процесса, пообщалась с педагогами и пожелала ребятам успешно справиться с испытанием и уверенно двигаться к своей будущей профессии.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.

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