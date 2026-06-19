МАЙЯ ЦЫБУЛЕВСКАЯ ПОСЕТИЛА ЭКЗАМЕН ПО БИОЛОГИИ
Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Абхазии Майя Цыбулевская посетила экзамен по биологии, который проходит в профильном медицинском классе средней школы №1 имени Баграта Шинкуба в Сухуме.
Медицинский класс является флагманским проектом Министерства просвещения Республики Абхазия. Его основная цель - ранняя профориентация школьников и качественная подготовка учащихся к поступлению в медицинские высшие учебные заведения.
В ходе посещения Майя Цыбулевская ознакомилась с организацией экзаменационного процесса, пообщалась с педагогами и пожелала ребятам успешно справиться с испытанием и уверенно двигаться к своей будущей профессии.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
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