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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЮТ БЛАГОУСТРАИВАТЬ УЛИЦЫ

Новости Пятница, 19 июня 2026 13:50
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В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЮТ БЛАГОУСТРАИВАТЬ УЛИЦЫ

Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Новом районе Сухума продолжают благоустраивать улицы Агрба и 30 сентября. На двух улицах уже завершили укладку ливневой канализации и водопроводных сетей. Сейчас специалисты занимаются капитальным ремонтом наружного освещения и тротуарными зонами. Эти работы планируют завершить в течение месяца.

Затем подрядчик перейдет к подготовке основания под асфальт.

Всего на двух улицах уложат более 16 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 19 июня 2026 13:57

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