В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЮТ БЛАГОУСТРАИВАТЬ УЛИЦЫ

Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Новом районе Сухума продолжают благоустраивать улицы Агрба и 30 сентября. На двух улицах уже завершили укладку ливневой канализации и водопроводных сетей. Сейчас специалисты занимаются капитальным ремонтом наружного освещения и тротуарными зонами. Эти работы планируют завершить в течение месяца.