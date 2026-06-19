СОВЕЩАНИЕ В ГЕНПРОКУРАТУРЕ

Сухум. 19 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия состоялось рабочее совещание под руководством генерального прокурора Адгура Агрба с Управлением общего надзора Генпрокуратуры по итогам плановой проверки, проведенной организационно-контрольным управлением.

Предметом проверки являлось соблюдение требований законодательства и ведомственных нормативных актов, регламентирующих порядок проведения плановых мероприятий и сроков рассмотрения и разрешения обращений граждан в органах и учреждениях прокуратуры.

В ходе совещания были заслушаны результаты проверки, обсуждены выявленные недостатки и проблемные вопросы в работе по рассмотрению обращений. Особое внимание уделено вопросам своевременности рассмотрения обращений, полноты принимаемых мер прокурорского реагирования, соблюдения сроков и качества подготовки ответов заявителям.

По итогам совещания генпрокурором даны конкретные поручения, направленные на устранение выявленных нарушений и недостатков, повышение эффективности работы с обращениями граждан, укрепление исполнительской дисциплины и обеспечение неукоснительного соблюдения требований законодательства в деятельности органов прокуратуры Республики Абхазия.