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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ВСПОМИНАЛИ РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ

Новости Понедельник, 22 июня 2026 16:51
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В АБХАЗИИ ВСПОМИНАЛИ РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ

Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. 21 июня состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику российским миротворцам по случаю Дня российского миротворца в Абхазии. В памятном мероприятии принял участие вице-президент Беслан Бигвава.

В своем выступлении вице-президент сказал:

«Дорогие друзья!

Сегодня мы отмечаем особую дату – День российского миротворца в Абхазии.

Для народа Абхазии это не просто памятный день. Это день глубокого уважения и благодарности тем, кто в один из самых сложных периодов нашей истории выполнял на нашей земле благородную и ответственную миссию – сохранял мир, обеспечивал безопасность людей, создавал условия для мирной жизни и восстановления страны.

Российские миротворцы стали надежным гарантом стабильности, помогли предотвратить новые трагедии и человеческие жертвы. Их служба требовала мужества, выдержки и высокого чувства долга.

Сегодня мы с благодарностью вспоминаем всех российских военнослужащих, которые проходили службу в составе миротворческих сил в Абхазии. Особые слова признательности и уважения — тем, кто отдал свою жизнь, исполняя свой воинский долг. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти.

Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших и выражаем искреннюю признательность их семьям и близким.

Абхазия высоко ценит вклад Российской Федерации в сохранение мира и безопасности на нашей земле. Память о миротворческой миссии, о людях, которые честно и самоотверженно служили делу мира, является важной частью нашей общей истории.

Вечная память погибшим. Низкий поклон ветеранам миротворческих сил. Мира, добра и благополучия нашим народам».

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