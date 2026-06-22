85 ЛЕТ НАЗАД НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. 22 июня в России отмечается День памяти и скорби – день, когда в 1941 году началась Великая Отечественная война. Этот день стал одной из самых печальных дат в истории страны, когда фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В результате войны, длившейся 1418 дней, страна понесла огромные потери – около 26,6 миллиона человек, а также значительные разрушения, которые затронули 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень.

Не обошла война стороной и Абхазию. По официальным данным, во время Великой Отечественной войны более 55,5 тысяч жителей Абхазии сражались против фашистов на всех фронтах – в небе, на земле и на море. Не вернулись с войны 17430 человек.

Гәынба Аџьынџьтәылатә еибашьра дуӡӡа иалагеижьҭеи 85 шықәса аҵра инамаданы аҳәамҭа ҟаиҵеит:

«1941 шықәса рашәарамза 22 XX ашәышықәсазы ирыцҳара дуны, илахьынҵаӡбаганы иҟалаз арыцхәқәа ируакуп. Ари амш аҽны иалагеит миллионҩыла Асовет Еидгыла атәылауаа ԥышәара хьанҭаны ирзыҟалаз Аџьынџьтәылатә еибашьра дуӡӡа.

Аибашьра ахьымнеиз ҩнаҭа ыҟаӡам, ҭаацәацыԥхьаӡа ирхьысит. Асовет Еидгыла егьырҭ ажәларқәа реиԥш, Аԥсадгьыл ахьчаразы игылеит Аԥсны иалҵыз арԥарцәеи аҭыԥҳацәеи хыԥхьаӡара рацәала. Зықьҩыла ҳџьынџьуаа афронтқәа рҿы еибашьуан, агәымшәареи, ахачҳареи, афырхаҵареи аарԥшны. Урҭ рӷьырак ахақәиҭреи аԥхьаҟатәи абиԥарақәа рԥеиԥши рхы ақәҵаны азеиԥш Ԥсадгьыл рыхьчеит.

Иага аамҭа царгьы, иҭахаз хашьҭшьа рымаӡам, урҭ ргәалашәара аҿаԥхьа ҳхырхәоит! Иҭабуп ҳәа раҳҳәоит уаҩ ихаҿы изаамго агәымшәареи ахамеигӡареи аарԥшны, анацизм ԥыххааса иқәызҵаз, адунеи Аиааира азаазгаз аветеранцәа.

85 шықәса рышьҭахь ҷыдала акраҵанакуеит Аџьынџьтәылатә еибашьра дуӡӡа ахҭысқәа ирызку аҭоурыхтә ҵабырг аиқәырхара. Уи аихшьалақәа реиҭахәаԥшреи, афашизм аилаԥыххаараҿы Асовет Еидгыла ажәларқәа рроль аицакреи, мамзаргьы анацистцәа рыцәгьоурақәа рыриашареи рҽырзышәарақәа ҟалашьа рымамзароуп.

Аиааира Ду агәалашәара ҳажәларқәа еиднакылоит, еиҭаҳгәаланаршәоит ауаҩытәҩсацәымӷратә идеологиақәеи, амилаҭтә еибамычҳареи, агрессиеи ахҟьа-ԥҟьа бааԥсқәа шырхылҿиаауа. Ҳара иҳалшо зегь ҟаҳҵароуп анацизм аиҭарҿиара алмыршаразы, аҭынчра аиқәырхаразы, миллионҩыла ауаа рхы зқәырҵаз аҭынчра аиқәырхаразы.

Иҭахаз афырхацәа рыхьӡ кашәара ақәӡам. Ҳьӡи-ԥшеи рыгымзааит Аиааира ҳзаазгаз абиԥара!»

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Обращение Президента Абхазии Бадры Гунба в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.

«22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат XX века. В этот день началась Великая Отечественная война, ставшая тяжелейшим испытанием для миллионов граждан Советского Союза.

Война вошла в каждый дом, затронула каждую семью, потребовала огромных жертв и беспримерного мужества. На защиту Родины вместе с другими народами Советского Союза встали и выходцы из Абхазии. Тысячи наших соотечественников сражались на фронтах, проявляя отвагу, стойкость и героизм. Многие из них не вернулись домой, отдав свои жизни ради свободы и будущего следующих поколений.

Мы склоняем головы перед памятью павших и выражаем глубокую благодарность ветеранам, которые ценой невероятных усилий и самопожертвования сокрушили нацизм и подарили миру Победу.

Спустя 85 лет особенно важно сохранять историческую правду о событиях Великой Отечественной войны. Попытки пересмотреть ее итоги, исказить роль народов Советского Союза в разгроме фашизма или оправдать преступления нацистов являются недопустимыми.

Память о Великой Победе объединяет наши народы и служит напоминанием о том, к каким трагическим последствиям приводят человеконенавистнические идеологии, национальная нетерпимость и агрессия. Мы обязаны сделать всё, чтобы не допустить возрождения нацизма и сохранить мир, за который отдали жизни миллионы людей.

Вечная память павшим героям. Вечная слава поколению Победителей».