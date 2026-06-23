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Абхазия Информ

СЕМЬИ ПОГИБШИХ НА СВО ОТПРАВИЛИСЬ В МОСКВУ

Новости Вторник, 23 июня 2026 22:03
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СЕМЬИ ПОГИБШИХ НА СВО ОТПРАВИЛИСЬ В МОСКВУ

Сухум. 23 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Москву отправилась первая группа семей, погибших на СВО и в ходе боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей, начавшихся 12 апреля 2014 года – Артура Киркинадзе, Дмитрия Цвижба, Ахры Чанба, Владимира Харабуа и Шамиля Дасания.

Эта поездка стала возможной благодаря поддержке меценатов, которые взяли на себя все расходы, связанные с отдыхом – Рустама Шахбанова – большого друга Абхазии, мецената; Ахры Авидзба – командира интернациональной бригады «Пятнашка»; Диаса Хварцкия – мецената; Фонда «Моя родословная» и Теймураза Хишба – председателя Общественной организации «Мир’А».

Участники поездки получат доступ к культурно-досуговым мероприятиям, возможностям для отдыха в комфортных условиях.

Эта инициатива является важным шагом в оказании поддержки семьям, погибших.

Она демонстрирует, что общество не забывает о тех, кто понес невосполнимые потери, и готово оказывать им поддержку в трудное время.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 23 июня 2026 22:11

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