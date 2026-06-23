ГУЛИ КИЧБА УЧАСТВУЕТ В ПЛЕНАРНОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ

Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Секретарь ОП Абхазии Гули Кичба выступила на первом пленарном заседании девятого состава Общественной палаты России. Она отметила активное развитие сотрудничества между палатами двух стран.

По словам Кичба, опыт российских коллег, в том числе в сфере общественного наблюдения за выборами, оказался востребованным во время президентских выборов в Абхазии в 2025 году. Она также рассказала о прошедшем в Сухуме первом гражданском форуме «Диалог. Согласие. Развитие», который получил высокую оценку российских участников.

Кичба напомнила о том, что президент Абхазии Бадра Гунба, выступая на форуме, отметил ключевую роль Общественной палаты как моста между обществом и властью в установлении общественного согласия и снятии напряженности в стране.

Завершая выступление, секретарь Общественной палаты Абхазии выразила уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между институтами гражданского общества России и Абхазии.