ГУЛИ КИЧБА УЧАСТВУЕТ В ПЛЕНАРНОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИИ
Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Секретарь ОП Абхазии Гули Кичба выступила на первом пленарном заседании девятого состава Общественной палаты России. Она отметила активное развитие сотрудничества между палатами двух стран.
Кичба напомнила о том, что президент Абхазии Бадра Гунба, выступая на форуме, отметил ключевую роль Общественной палаты как моста между обществом и властью в установлении общественного согласия и снятии напряженности в стране.
Завершая выступление, секретарь Общественной палаты Абхазии выразила уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между институтами гражданского общества России и Абхазии.
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