В АБИГИ ПРОШЕЛ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПОСВЕЩЕННЫЙ СОЗДАНИЮ ЭКСПОЗИЦИИ «ПУТЬ ГЕРОЯ»

Сухум. 22 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Новое пространство «Путь Героя» появится в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в рамках совместного проекта Абхазии и Нижнего Новгорода. Участники круглого стола В АБИГИ обсудили содержание будущей экспозиции, вопросы сохранения исторической памяти, а также роль музеев в патриотическом воспитании молодежи.

По словам директора АБИГИ Арды Ашуба, проект объединит материалы, посвященные важнейшим страницам истории и людям, сыгравшим значимую роль в судьбе Абхазии.

«Молодые должны знать нашу историю: по фотографиям, видеоматериалам и музейным экспозициям мы должны навечно сохранить память о судьбоносных событиях и людях, которые создавали историю Абхазии», – отметил он.