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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АБХАЗИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ И КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Новости Понедельник, 29 июня 2026 12:33
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УТВЕРЖДЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АБХАЗИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ И КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил Соглашение между Правительством РА и Правительством Кабардино-Балкарской Республики (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанное 3 апреля 2026 года.

Министерству иностранных дел поручено официально уведомить Правительство Кабардино-Балкарии о том, что абхазская сторона выполнила все внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления подписанного документа в силу.

Также принято постановление о проведении переговоров и подписании Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Донецкой Народной Республики (Российская Федерация) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Целью данного соглашения является расширение и укрепление взаимодействия сторон в указанных областях. Документ направлен на развитие двусторонних отношений на принципах дружбы, уважения, равноправия и взаимной выгоды.

Реализация соглашения будет осуществляться в соответствии с национальными законодательствами обеих республик, а также действующими международными договорами между Абхазией и Российской Федерацией.

Правовой основой для нового межправительственного соглашения послужил Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и РФ от 17 сентября 2008 года.

Согласно принятому постановлению, стороны будут координировать свою деятельность для эффективного и добросовестного выполнения всех пунктов будущего документа.

Принято постановление об утверждении Соглашения между Кабинетом Министров (Правительством) Республики Абхазия и Республикой Адыгея (Российская Федерация) о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и социально-культурном сотрудничестве.

Решение принято в соответствии с законом Республики Абхазия о международных договорах и положением о порядке заключения двусторонних международных договоров.

Министерству иностранных дел поручено уведомить сторону Республики Адыгея о выполнении абхазским правительством всех необходимых внутригосударственных процедур, которые требуются для официального вступления данного соглашения в силу.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 29 июня 2026 12:45

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