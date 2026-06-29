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Абхазия Информ

В ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Новости Понедельник, 29 июня 2026 12:46
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В ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Внесены изменения в закон о бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2026 год. Общий объем доходов бюджета Фонда утвержден в сумме 299 231,8 тыс. рублей и общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 321 294,7 тыс. рублей.

Проект будет представлен на рассмотрение президенту.

В проекте закона предусматривается увеличение расходов бюджета фонда на 22 062,9 тыс. рублей. Общие расходы с учетом изменений, планируемых в 2026 году, составят 321 294,7 тыс. руб.

По разделу «Социальная политика» предусматриваются следующие изменения:

На лечение инвалидов на 2026 год было предусмотрено 63 млн руб., будет выделено 73 млн рублей. По данной статье предусмотрены расходы, связанные с лечением инвалидов в клиниках Российской Федерации, и расходы на платные услуги, связанные с лечением в Республике Абхазия (оплата за анализы, МРТ, КТ и т. д.), а также расходы, связанные с выездом на лечение за пределы Абхазии.

На приобретение медикаментов на 2026 год было предусмотрено 99 160,0 тыс. руб., будет выделено 110 168,9 тыс. рублей.

При этом доходы бюджета Фонда остаются на том же уровне, утвержденным законом от 30 декабря 2026 года – 299 231,8 тыс. руб.

В 2026 году прогнозируется дефицит бюджета Фонда в сумме 22 062,9 тыс. руб. Источником финансирования дефицита бюджета Фонда определен остаток денежных средств Фонда на 1 января 2026 года в сумме 22 062,9 тыс. рублей.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 29 июня 2026 12:52

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