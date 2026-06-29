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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНЫ РАЗМЕРЫ, СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ПО ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИИ» НА 2026 ГОД

Новости Понедельник, 29 июня 2026 12:53
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УТВЕРЖДЕНЫ РАЗМЕРЫ, СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ПО ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИИ» НА 2026 ГОД

Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет Министров внес изменения в межведомственную целевую программу «Развитие демографии» на 2026 год. Для семей, в которых дети родятся в период с 1 января по 31 декабря 2026 года, установлены следующие размеры финансовой поддержки:

·     при рождении первого и второго ребенка – 100 000 рублей;

·     при рождении третьего и четвертого ребенка – 200 000 рублей;

·     при рождении пятого и последующих детей – 300 000 рублей.

Постановление также регламентирует выплаты семьям, чьи дети родились в предшествующие два года, но выплаты на них еще не оформлялись. Для этих категорий установлены следующие суммы: за первого, второго и третьего ребенка – 100 000 рублей, за четвертого и последующих – 200 000 рублей.

За детей, рожденных в 2024 году, выплата предоставляется семьям, обратившимся за ней в течение полутора лет со дня рождения ребенка.

За детей, рожденных в 2025 году выплаты осуществляются семьям, обратившимся в течение 2025 либо 2026 годов со дня рождения ребенка.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 29 июня 2026 13:00

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