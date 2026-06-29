КМ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2027 ГОД
Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял постановление об организации работы по составлению проектов законов о республиканском бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов на 2027 год.
Правительство определило ключевые этапы и сроки разработки главного финансового документа страны:
До 15 июля 2026 года: Министерство экономики обязано разработать прогноз социально-экономического развития Абхазии на 2027 год и представить его на одобрение в Кабмин.
До 1 октября 2026 года: Министерство финансов должно рассчитать основные параметры и спроектировать главные показатели республиканского бюджета на 2027 год. Расчеты будут основаны на макроэкономическом прогнозе Минэкономики, а также на действующем бюджетном, налоговом и таможенном законодательстве.
Данное постановление запускает официальный процесс формирования бюджетной политики республики на следующий финансовый период.
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