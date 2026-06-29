 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июнь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КМ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2027 ГОД

Новости Понедельник, 29 июня 2026 13:01
Оцените материал
(0 голосов)
КМ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2027 ГОД

Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял постановление об организации работы по составлению проектов законов о республиканском бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов на 2027 год.

Правительство определило ключевые этапы и сроки разработки главного финансового документа страны:

До 15 июля 2026 года: Министерство экономики обязано разработать прогноз социально-экономического развития Абхазии на 2027 год и представить его на одобрение в Кабмин.

До 1 октября 2026 года: Министерство финансов должно рассчитать основные параметры и спроектировать главные показатели республиканского бюджета на 2027 год. Расчеты будут основаны на макроэкономическом прогнозе Минэкономики, а также на действующем бюджетном, налоговом и таможенном законодательстве.

Данное постановление запускает официальный процесс формирования бюджетной политики республики на следующий финансовый период.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 29 июня 2026 13:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УТВЕРЖДЕНЫ РАЗМЕРЫ, СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ ПО ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИИ» НА 2026 ГОД ОДОБРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НДС »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.