КМ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2027 ГОД

Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров принял постановление об организации работы по составлению проектов законов о республиканском бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов на 2027 год.

Правительство определило ключевые этапы и сроки разработки главного финансового документа страны:

До 15 июля 2026 года: Министерство экономики обязано разработать прогноз социально-экономического развития Абхазии на 2027 год и представить его на одобрение в Кабмин.

До 1 октября 2026 года: Министерство финансов должно рассчитать основные параметры и спроектировать главные показатели республиканского бюджета на 2027 год. Расчеты будут основаны на макроэкономическом прогнозе Минэкономики, а также на действующем бюджетном, налоговом и таможенном законодательстве.

Данное постановление запускает официальный процесс формирования бюджетной политики республики на следующий финансовый период.