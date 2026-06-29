ОДОБРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ НДС

Сухум. 29 июня 2026 г. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил «Перечень продовольственных товаров, ввоз и реализация которых на территории республики не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость» Данное решение направлено на поддержку населения, сдерживание роста цен и обеспечение доступности социально значимых продуктов питания.

В перечень продовольственных товаров, освобождаемых от НДС, включены:

Группа 02. Мясо и пищевые мясные субпродукты

Мясо крупного рогатого скота: свежее, охлажденное или замороженное.

Свинина: свежая, охлажденная или замороженная.

Баранина и козлятина: свежая, охлажденная или замороженная.

Пищевые субпродукты: свежие, охлажденные или замороженные субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков.

Мясо и субпродукты домашней птицы: свежие, охлажденные или замороженные (птица, указанная в товарной позиции 0105).

Жиры: свиной жир (отделенный от тощего мяса) и жир домашней птицы, не вытопленные или не извлеченные другим способом (свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в рассоле, сушеные или копченые).

Консервированное мясо и мука: мясо и пищевые мясные субпродукты (соленые, в рассоле, сушеные или копченые); пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса или мясных субпродуктов (за исключением товарных позиций 0210 92).

Группа 03. Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

Живая рыба.

Рыба свежая или охлажденная: за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304.

Рыба мороженая: за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы товарной позиции 0304.

Филе и фарш: филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые.

Обработанная рыба: рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая (не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке до или в процессе копчения).

Группа 04. Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные

Молоко и сливки (несгущённые): без добавления сахара или других подслащивающих веществ.

Молоко и сливки (сгущенные): в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ.

Кисломолочная продукция: йогурт, пахта, свернувшиеся молоко и сливки, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки (сгущенные или несгущённые, с добавлением или без сахара, вкусо-ароматических добавок, фруктов, орехов или какао).

Молочная сыворотка и компоненты молока: сыворотка (сгущенная или несгущенная, с сахаром или без); продукты из натуральных компонентов молока, не поименованные в других позициях.

Масло и пасты: сливочное масло, прочие жиры и масла из молока; молочные пасты.

Сыры и творог

Яйца птиц: в скорлупе (свежие, консервированные или вареные).

Группа 07. Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды

Картофель: свежий или охлажденный.

Томаты: свежие или охлажденные.

Луковичные овощи: лук репчатый, лук-шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи (свежие или охлажденные).

Капуста: кочанная, цветная, кольраби, листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica (свежие или охлажденные).

Салат и цикорий: салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium spp.) (свежие или охлажденные).

Корнеплоды: морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды (свежие или охлажденные).

Огурцы и корнишоны: свежие или охлажденные.

Бобовые овощи (свежие): бобовые овощи, лущеные или нелущеные (свежие или охлажденные).

Прочие свежие овощи: овощи прочие, свежие или охлажденные.

Замороженные овощи: сырые или сваренные в воде или на пару.

Сушеные овощи: целые, нарезанные кусками, ломтиками, измельченные или в виде порошка (без дальнейшей обработки).

Сушеные бобовые: бобовые овощи сушеные, лущеные, очищенные от семенной кожуры или неочищенные, колотые или неколотые.

[29.06.2026 10:48] Аманда Касландзия: Крахмалосодержащие клубни: маниок, маранта, салеп, земляная груша (топинамбур), сладкий картофель (батат) и аналогичные корнеплоды и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина (свежие, охлажденные, замороженные или сушеные, целые, в ломтиках или гранулах); сердцевина саговой пальмы.

Группа 10. Злаки

Пшеница и меслин

Рожь

Ячмень

Овес

Кукуруза

Рис

Сорго зерновое

Прочие зерновые: гречиха, просо, семена канареечника и другие зерновые.

Группа 11. Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина

Пшеничная мука: мука пшеничная или пшенично-ржаная.

Другая мука: мука из зерна злаков, кроме пшеничной или пшенично-ржаной.

Крупа и гранулы: крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков.

Обработанное зерно: шелушеное, плющеное, в виде хлопьев, обрушенное, в виде сечки или дробленое (кроме риса товарной позиции 1006); зародыши зерна злаков (целые, плюшеные, в хлопьях или молотые).

Картофельная продукция: мука тонкого и грубого помола, порошок, хлопья и гранулы картофельные.

Мука из овощей и фруктов: мука тонкого и грубого помола, порошок из сушеных бобовых овощей (позиция 0713), из сердцевины саговой пальмы, из корнеплодов или клубнеплодов (позиция 0714) или продуктов группы 08.

Солод: поджаренный или неподжаренный.

Крахмал и инулин

Пшеничная клейковина: сухая или сырая.

Группа 15. Жиры и масла животного, растительного или микробиологического происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения

Растительные масла: масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции (нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава).

Маргарин и смеси: маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или готовые продукты из жиров и масел (животного, растительного или микробиологического происхождения) или их фракций (кроме продуктов из товарной позиции 1516).

Группа 16. Готовые продукты из мяса, рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или насекомых

Колбасные изделия: колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов, крови или насекомых; готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе.

Группа 17. Сахар и кондитерские изделия из сахара

Сахар и сахароза: сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии.

Прочие сахара и сиропы: прочие сахара (включая химически чистые лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу) в твердом состоянии; сиропы сахарные без добавления вкусо-ароматических или красящих веществ; искусственный мед (смешанный или не смешанный с натуральным медом); карамельный кулер.

Группа 19. Готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия

Экстракты и бакалейные полуфабрикаты: экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки, крупы, крахмала или солодового экстракта (без какао или содержащие менее 40 мас.% какао); продукты из сырья товарных позиций 0401–0404 (без какао или содержащие менее 5 мас.% какао), не включенные в другие позиции.

Макаронные изделия и кускус: макароны, спагетти, лапша, лазанья, клецки, равиоли, каннеллони (с начинкой или без, приготовленные или неприготовленные); кускус (приготовленный или неприготовленный).

Сухие завтраки и готовые злаки: продукты, полученные путем вздувания или обжаривания зерна (например, кукурузные хлопья); злаки в виде зерна или хлопьев (кроме кукурузы, муки и крупы), предварительно отваренные или приготовленные иным способом.

Хлебобулочные и кондитерские изделия: хлеб, пирожные, печенье и прочие мучные кондитерские изделия (с какао или без); вафельные пластины, пустые капсулы для фармацевтики, вафельные облатки для запечатывания, рисовая бумага и аналогичные продукты.

Группа 25. Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент

Соль йодированная

Соль прочая