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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ ПИАНИСТА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА

Новости Четверг, 02 июля 2026 10:59
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ ПИАНИСТА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВА

Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. 8 июля, любителей классической музыки ожидает яркое музыкальное событие! Концерт пианиста Евгения Михайлова – заслуженного артиста России, лауреата международных конкурсов! В концерте примет участие Государственный камерный оркестр Республики Абхазия (худ. рук., гл. дирижёр – народный артист Абхазии Давид Терзян). За дирижёрским пультом – лауреат международных конкурсов Адам Хагба.

В этот прекрасный южный вечер вы услышите произведения трёх величайших композиторов в мировой истории музыки. Это представители трех разных музыкальных эпох и направлений. Несмотря на то, что они жили в разное время, их судьбы соединены невидимыми нитями: Мендельсон и Моцарт – два чудо-ребенка, каждый в своем нежном возрасте покорившие просвещенную Европу.

Мендельсоном – его называли «Моцартом 19 века» – был вновь открыт (после векового забвения) всему миру великий И.С. Бах.

Программа концерта:

(Сольная часть)

Ф. Мендельсон – пять песен без слов разных опусов, рондо-каприччиозо ми-минор, ор. 14;

В.А. Моцарт – Соната №11 ля мажор;

(В сопровождении Госоркестра Абхазии)

И.С. Бах – Концерт №3 для клавира с оркестром ре-мажор.

Начало – в 19:00.

Билеты по ссылке: https://ticketme.biz/activities/01KW9V87R0HZSM47MBAAE6YW3V

Билеты также можно приобрести в офисах А-мобайл и в кассе филармонии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 02 июля 2026 11:00

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