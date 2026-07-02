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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОСМОТРЕЛИ ЗАВОД «МОЛОЧНЫЙ ДВОР» В СЕЛЕ ЛАБРА

Новости Четверг, 02 июля 2026 14:11
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БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОСМОТРЕЛИ ЗАВОД «МОЛОЧНЫЙ ДВОР» В СЕЛЕ ЛАБРА

Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в рамках рабочего визита посетили молочный завод ООО «Молочный двор» в селе Лабра Очамчырского района, который в настоящее время работает в тестовом режиме.

Предприятие возведено в рамках абхазо-российской инвестиционной программы льготного кредитования при поддержке банка ВТБ. Строительство велось с августа 2024 года. Общая стоимость объекта составила 1,56 млрд рублей, большая часть из которых – льготный кредит.

На заводе проведена пусконаладка оборудования, обучен персонал, выпущены пробные партии продукции и оборудована современная лаборатория контроля качества. В ассортименте – сыры, молоко, кефир, сметана и йогурты. Предприятие может перерабатывать до 20 тонн молока в смену.

На начальном этапе на предприятии создано 35 рабочих мест, при выходе на полную мощность добавится еще 10.

Реализация проекта способствует развитию агропромышленного комплекса Абхазии, импортозамещению и обеспечению населения качественной молочной продукцией. Завод также будет способствовать укреплению экономического потенциала Очамчырского района и республики в целом.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 02 июля 2026 14:21

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