 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РЕМОНТ ДОРОГ В РЕСПУБЛИКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новости Четверг, 02 июля 2026 21:35
Оцените материал
(0 голосов)
РЕМОНТ ДОРОГ В РЕСПУБЛИКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и вице-президент Беслан Бигвава проинспектировали капитальный ремонт улиц в Очамчыре. Деньги на эти участки выделила Россия в рамках Инвестиционной программы – средства перераспределили ещё в декабре 2025 года на Межправкомиссии.

Но городскими маршрутами дело не ограничивается. Параллельно идёт более масштабная стройка в Кодорском ущелье. Первый этап реконструкции запустили в 2025-м, на него направили 205,5 млн рублей. А общий объём федеральной программы по ремонту дорог в населённых пунктах республики составляет 1 млрд рублей. Кодорский объект обещают сдать полностью к декабрю 2026 года.

В Очамчыре делегация проверила качество укладки и темпы. Обновление дорог здесь – это в первую очередь снижение аварийности на ключевых маршрутах города и района. Россия продолжает системно вкладываться в дорожную сеть Абхазии

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 02 июля 2026 21:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОСМОТРЕЛИ ЗАВОД «МОЛОЧНЫЙ ДВОР» В СЕЛЕ ЛАБРА БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОСМОТРЕЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННУЮ НАБЕРЕЖНУЮ ДИОСКУРОВ В СУХУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.