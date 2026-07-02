РЕМОНТ ДОРОГ В РЕСПУБЛИКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко и вице-президент Беслан Бигвава проинспектировали капитальный ремонт улиц в Очамчыре. Деньги на эти участки выделила Россия в рамках Инвестиционной программы – средства перераспределили ещё в декабре 2025 года на Межправкомиссии.

Но городскими маршрутами дело не ограничивается. Параллельно идёт более масштабная стройка в Кодорском ущелье. Первый этап реконструкции запустили в 2025-м, на него направили 205,5 млн рублей. А общий объём федеральной программы по ремонту дорог в населённых пунктах республики составляет 1 млрд рублей. Кодорский объект обещают сдать полностью к декабрю 2026 года.

В Очамчыре делегация проверила качество укладки и темпы. Обновление дорог здесь – это в первую очередь снижение аварийности на ключевых маршрутах города и района. Россия продолжает системно вкладываться в дорожную сеть Абхазии