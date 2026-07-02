БАДРА ГУНБА И СЕРГЕЙ КИРИЕНКО ОСМОТРЕЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННУЮ НАБЕРЕЖНУЮ ДИОСКУРОВ В СУХУМЕ

Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетили обновленную набережную Диоскуров, где ознакомились с итогами масштабного проекта, проверив готовность к торжественному открытию. В осмотре также принял участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Работы по реконструкции шли при поддержке Башкортостана, Татарстана, Нижнего Новгорода, абхазских бизнесменов и Международного аэропорта «Сухум» имени В. Г. Ардзинба. Совсем скоро начнется реконструкция пирса, которую осуществляет Краснодарский край.

Бадра Гунба выразил благодарность российским регионам за вклад в создание нового символа сотрудничества.

Торжественное открытие обновленной набережной и памятных табличек состоится 3 июля. Общая протяженность реконструированного участка составила 1920 метров, площадь территории – 13,7 гектара. Стоимость работ с учетом новых инженерных решений превышает 2,5 млрд рублей. При обновлении использованы долговечные гранит и мрамор. Полностью обновлены подпорная стена, исторические элементы освещения и инженерные коммуникации.

Кроме архитектурного обновления набережной, в ходе работ были проведены масштабные археологические исследования в районе Сухумской крепости, в результате которых обнаружены захоронения римского и византийского периодов, а также камень с латинской надписью II-III веков нашей эры.

Набережная станет новой визитной карточкой Сухума, объединив историческое наследие города, современную инфраструктуру и новые возможности для туризма.