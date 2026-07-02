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Абхазия Информ

СГБ ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ

Новости Четверг, 02 июля 2026 21:42
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СГБ ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ

Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия (СГБ РА) был задержан гражданин Турции Озен Ахмед, ранее осужденный на территории своей страны за тяжкое преступление, а именно незаконное изъятие хранение, куплю и продажу человеческих органов и тканей.

Установлено, что Озен пересек государственную границу Абхазии со стороны Грузии.

В отношении задержанного гражданина Турции проведены соответствующие оперативно следственные мероприятия. Он признан не желательным для пребывания на территории Абхазии и выдворен через КПП Ингур за пределы Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 02 июля 2026 21:46

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