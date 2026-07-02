СГБ ЗАДЕРЖАН ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ

Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия (СГБ РА) был задержан гражданин Турции Озен Ахмед, ранее осужденный на территории своей страны за тяжкое преступление, а именно незаконное изъятие хранение, куплю и продажу человеческих органов и тканей.