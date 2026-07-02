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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ТАТАРСТАНА ВО ГЛАВЕ С РАИСОМ РУСТАМОМ МИННИХАНОВЫМ ПРИБЫЛА В СУХУМ

Новости Четверг, 02 июля 2026 21:46
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ДЕЛЕГАЦИЯ ТАТАРСТАНА ВО ГЛАВЕ С РАИСОМ РУСТАМОМ МИННИХАНОВЫМ ПРИБЫЛА В СУХУМ

Сухум. 2 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Республику Абхазия с официальным визитом прибыла делегация Республики Татарстан во главе с раисом республики Рустамом Миннихановым. В Международном аэропорту «Сухум» имени В. Г. Ардзинба гостей встретили Спикер Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба, заместитель спикера Астамур Аршба и депутат Парламента Ешсоу Дочия.

Спикер Парламента, тепло приветствуя Раиса Татарстана, сказал, что в Республике Абхазия рады приезду гостей и высоко ценят поддержку Республики Татарстан и сложившиеся за многие годы дружественные связи.

В рамках программы визита запланирована встреча раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с президентом Бадрой Гунба. Важным событием станет торжественное открытие первого этапа реконструированной набережной Сухума. Реконструкция этого участка велась при поддержке Республики Татарстан.

3 июля на сухумской набережной состоится татарский национальный праздник «Сабантуй».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 02 июля 2026 21:48

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