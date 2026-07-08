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Абхазия Информ

КОМАНДА АБХАЗИИ ОТПРАВИЛАСЬ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Новости Среда, 08 июля 2026 11:44
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КОМАНДА АБХАЗИИ ОТПРАВИЛАСЬ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Сухум. 8 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Команда Абхазии отправилась на Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди людей с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата «Туриада - Юрюзань 2026», который пройдет с 8 по 13 июля в геопарке «Янган-Тау» Республики Башкортостан.

В состав делегации вошли 12 человек. Команду сопровождают глава Паралимпийского комитета Абхазии Леон Цвижба и руководитель детского реабилитационного центра Виолетта Гагулия.

Перед отправлением с напутственными словами к участникам обратился вице-премьер, председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.

«Для нашей республики это знаковое событие. Вы впервые представляете Абхазию на таком масштабном фестивале. Желаю вам достойно выступить, проявить силу духа, получить яркие впечатления и вернуться домой с победой», – сказал Хагба.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 08 июля 2026 11:46

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