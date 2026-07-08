НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ НАРКОТИКОВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Сухум. 8 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» Государственного таможенного комитета Абхазии совместно с сотрудниками УУР МВД и ГУР ЛОМ на ж/д ст. «Гагра» ЛУВДТ МВД в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта (направление «импорт») задержали гражданина Республики Абхазия Сабекия Руслана Рудиковича 1980 г. р., зарегистрированного в г. Сухум, управлявшего автомобилем марки «Шкода» с ГРЗ «М546ТМ 797RUS».

В ходе досмотра транспортного средства под управлением гражданина Сабекия в потолке под обшивкой были обнаружены: пять блистеров с 67 желатиновыми капсулами красно-белого цвета, фольгированный сверток золотистого цвета, внутри которого находилась таблетка с надписью «В8», и прозрачный полиэтиленовый сверток со светлым кристаллообразным веществом.

Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД РА, изъятые вещества являются:

психотропным веществом «Прегабалин» массой 26,619 грамма (порошок белого цвета в 67 капсулах);

– наркотическим средством «Бупренорфин» (активное вещество массой 0,00804 грамма содержится в белой таблетке с надписью «В8», общая масса таблетки – 0,402 грамма);

– наркотическим средством «Метадон» массой 0,841 грамма (порошкообразное вещество бежевого цвета).

Гражданин Сабекия Р. Р. задержан и водворен в ИВС ОВД по Гулрыпшскому району.

Материалы по данному факту собраны и переданы в СО ЛУВДТ МВД Абхазии.