 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ НАРКОТИКОВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Новости Среда, 08 июля 2026 12:31
Оцените материал
(0 голосов)
НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ НАРКОТИКОВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Сухум. 8 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п «Псоу» Государственного таможенного комитета Абхазии совместно с сотрудниками УУР МВД и ГУР ЛОМ на ж/д ст. «Гагра» ЛУВДТ МВД в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта (направление «импорт») задержали гражданина Республики Абхазия Сабекия Руслана Рудиковича 1980 г. р., зарегистрированного в г. Сухум, управлявшего автомобилем марки «Шкода» с ГРЗ «М546ТМ 797RUS».

В ходе досмотра транспортного средства под управлением гражданина Сабекия в потолке под обшивкой были обнаружены: пять блистеров с 67 желатиновыми капсулами красно-белого цвета, фольгированный сверток золотистого цвета, внутри которого находилась таблетка с надписью «В8», и прозрачный полиэтиленовый сверток со светлым кристаллообразным веществом.

Согласно справке эксперта ЭКЦ МВД РА, изъятые вещества являются:

психотропным веществом «Прегабалин» массой 26,619 грамма (порошок белого цвета в 67 капсулах);

– наркотическим средством «Бупренорфин» (активное вещество массой 0,00804 грамма содержится в белой таблетке с надписью «В8», общая масса таблетки – 0,402 грамма);

– наркотическим средством «Метадон» массой 0,841 грамма (порошкообразное вещество бежевого цвета).

Гражданин Сабекия Р. Р. задержан и водворен в ИВС ОВД по Гулрыпшскому району.

Материалы по данному факту собраны и переданы в СО ЛУВДТ МВД Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 08 июля 2026 12:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОМАНДА АБХАЗИИ ОТПРАВИЛАСЬ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.