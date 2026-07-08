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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ МЕДАЛЕЙ И ГРАМОТ «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»

Новости Среда, 08 июля 2026 17:57
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В АБХАЗИИ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ МЕДАЛЕЙ И ГРАМОТ «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»

Сухум. 8 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Шесть семейных пар из Абхазии наградили медалью «За любовь и верность».

В День семьи, любви и верности представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Посольством России провели традиционную церемонию вручения медалей и грамот «За любовь и верность».

В этом году награды получили шесть семейных пар:

– Евгений Михайлович и Раиса Антоновна Абраменковы – в браке 62 года;

– Вячеслав Анатольевич и Людмила Александровна Хороших – 56 лет;

– Заур Датикович Тыркба и Екатерина Георгиевна Бебия – 47 лет;

– Анатолий Иванович Марколия и Кама Рушниевна Джопуа – 46 лет;

– Андраник Эдуардович Юмуклян и Гарине Андрониковна Чепнян – 38 лет;

– Джамбул Владимирович Жордания и Анна Размиковна Гюрегян – 29 лет.

Церемония вручения медалей «За любовь и верность» проводится в Абхазии с 2010 года. За это время награды были удостоены 68 семейных пар, которые на протяжении многих лет сохраняют крепкие семейные отношения, взаимную любовь и уважение.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 08 июля 2026 18:08

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