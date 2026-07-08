В АБХАЗИИ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ МЕДАЛЕЙ И ГРАМОТ «ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»
Сухум. 8 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Шесть семейных пар из Абхазии наградили медалью «За любовь и верность».
В День семьи, любви и верности представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Посольством России провели традиционную церемонию вручения медалей и грамот «За любовь и верность».
В этом году награды получили шесть семейных пар:
– Евгений Михайлович и Раиса Антоновна Абраменковы – в браке 62 года;
– Вячеслав Анатольевич и Людмила Александровна Хороших – 56 лет;
– Заур Датикович Тыркба и Екатерина Георгиевна Бебия – 47 лет;
– Анатолий Иванович Марколия и Кама Рушниевна Джопуа – 46 лет;
– Андраник Эдуардович Юмуклян и Гарине Андрониковна Чепнян – 38 лет;
– Джамбул Владимирович Жордания и Анна Размиковна Гюрегян – 29 лет.
Церемония вручения медалей «За любовь и верность» проводится в Абхазии с 2010 года. За это время награды были удостоены 68 семейных пар, которые на протяжении многих лет сохраняют крепкие семейные отношения, взаимную любовь и уважение.
Последнее от Super User
- АВИАКОМПАНИЯ NORDWIND ЗАПУСТИТ РЕЙСЫ ИЗ САМАРЫ В СУХУМ
- НА ТАМОЖЕННОМ ПОСТУ «ПСОУ» ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ НАРКОТИКОВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
- КОМАНДА АБХАЗИИ ОТПРАВИЛАСЬ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ СРЕДИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С БЕСЛАНОМ АГРБА
- ДЕЛЕГАЦИЯ ГАНЫ В АБХАЗИИ: ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА