АВИАКОМПАНИЯ NORDWIND ЗАПУСТИТ РЕЙСЫ ИЗ САМАРЫ В СУХУМ

Сухум. 8 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Жители Самарской области смогут летать прямыми рейсами на еще один курорт Черного моря. До запуска нового регулярного направления осталось полторы недели. Лайнеры будут летать из аэропорта Курумоч в столицу Абхазии – Сухум.

«К полётам на данном направлении приступит авиакомпания Nordwind. Рейсы запланированы 2 раза в неделю на воздушных судах Boeing 737-800 вместимостью 189 мест», – рассказали в аэропорту Курумоч.

По данным с сайта Курумоча, первый рейс в Сухум отправится в воскресенье, 19 июля. Билеты на него на данный момент продаются за 17 087 рублей. В эту стоимость входит ручная кладь весом до 10 кг.

Билет с одним багажным местом обойдется в 20 890 рублей. Вылет из Самары в 19:25, прилет в Сухум в 21:20. Время в полете – 2 часа 55 минут.

На среду, 22 июля, билеты стоят подешевле – 12 343 рубля без багажа и 15 129 рублей с багажом. Вылет из Курумоча в 13:35, прилет в столицу Абхазии в 15:40 по местному времени. В полете нужно будет провести 3 часа 5 минут.

В конце июля количество рейсов на этом направлении увеличится в два раза – их начнет выполнять еще и компания «Уральские авиалинии».

Пока что из Самары в Сухум и другие курортные города Абхазии (Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон) можно добраться только через Сочи. Ситуация усложняется тем, что в сочинском аэропорту Адлер часто вводят план «Ковер» из-за атак БПЛА. В аэропорту Сухума таких проблем нет.