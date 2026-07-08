СОВЕЩАНИЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Сухум. 8 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Кабинете министров состоялось расширенное рабочее совещание, посвященное актуальным вопросам регулирования и развития туристической отрасли. В нем приняли участие вице-премьер Вараздат Миносян, советник президента Абхазии по экономическим вопросам Ахра Аристава, помощник премьер-министра Батал Тарба, депутаты Парламента Эрик Рштуни и Инар Гицба, министр по туризму Астамур Логуа, заместитель министра Дато Каджая, начальник Управления экономики Аппарата Кабинета министров Давид Ардзинба.

Министр туризма Астамур Логуа представил информацию о текущей ситуации на туристическом рынке. В частности, руководитель ведомства рассказал об особенностях внутренней и внешней конъюнктуры на туристическом рынке, включая волнующую многих граждан тему с ценообразованием в высокий и низкий туристические сезоны, и о ситуации на текущий туристический сезон.

В рамках повестки дня участники совещания детально рассмотрели ряд инициатив и предложений, выдвинутых депутатами Парламента и представителями органов исполнительной власти. Состоялось предметное обсуждение этих инициатив и всесторонняя оценка реальных возможностей и механизмов их практической реализации.

Участники совещания особо отметили необходимость принятия системных усилий, направленных на общее увеличение туристического потока и расширение длительности курортного сезона.

По итогам встречи было принято консолидированное решение: сформировать единый пакет предложений, направленных на эффективное решение текущих экономических и отраслевых задач. В ближайшее время будет подготовлен проект нормативного акта для его дальнейшего рассмотрения и принятия. Особое внимание также было уделено установлению механизма справедливой конкуренции в экономике в целом.

Участники совещания особо отметили, что такая системная работа по вопросам развития экономики и проработки конкретных мер по содействию предпринимателям имеет важное значение и ее необходимо вести на постоянной основе.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.