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Абхазия Информ

СЧЁТНАЯ ПАЛАТА РФ НАШЛА НАРУШЕНИЯ В ТРАТАХ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ

Новости Среда, 08 июля 2026 18:16
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СЧЁТНАЯ ПАЛАТА РФ НАШЛА НАРУШЕНИЯ В ТРАТАХ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ

Сухум. 8 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Счётная палата России нашла множество нарушений в расходовании субсидий в Южной Осетии и Абхазии. Так, из резервного фонда президента России выделили 1,3 млрд рублей на поддержку образования в Абхазии и Южной Осетии. Средства предназначались для покупки школьных автобусов, оплаты труда педагогов, повышения их квалификации и других нужд, сообщает издание «Акценты».

Проверка Счётной палаты показала, что на работу 204 специалистов-наставников в школах двух республик заложили 135 млн рублей. К началу 2026 года из всей суммы потратили всего 22 тысячи рублей. Остальные средства так и остались невостребованными.

Также международный детский центр «Артек» должен был повысить квалификацию 153 педагогов из Абхазии и Южной Осетии. В итоге обучение прошли только 61 человек.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 08 июля 2026 18:17

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