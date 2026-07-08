ПЕТЕРБУРГ ПОМОЖЕТ ОБУСТРОИТЬ ДЕТСКУЮ И СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКИ В НОВОМ РАЙОНЕ СУХУМА

Сухум. 8 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей поездки в Абхазию пообщался с жителями Нового района Сухума. Он указал, что город продолжит оказывать помощь республике.

По просьбе местных жителей Северная столица оборудует и передаст в дар детскую и спортивную площадки в Новом районе Сухума. Объекты будут соответствовать петербургскому стандарту.

Ранее сообщалось, что Петербург окажет помощь в модернизации Абхазского многоотраслевого колледжа. Президенту республики Бадре Гунбе представили два проекта реконструкции.