ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ СЕРГЕЕМ НАЗАРОВЫМ

Сухум. 8 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба провел встречу с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым. Приветствуя гостя, президент отметил, что визит сопряжен с проведением большой совместной работы. Бадра Гунба подчеркнул, что все ранее заявленные проекты реализуются в соответствии с намеченным графиком. В частности, речь шла о таких ключевых проектах, как реконструкция и строительство детской больницы, а также об инфраструктурных проектах.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что в рамках прошедшего экономического форума в Абхазии была намечена дорожная карта по развитию и предоставлению программы льготного кредитования. По словам президента, есть ряд вопросов, требующих обсуждения в рамках этой программы, а также ряд других вопросов, которые являются значимыми в рамках совместной реализации.

Глава государства выразил искреннюю благодарность президенту России Владимиру Путину. Бадра Гунба отметил, что широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества обсуждался на встрече 9 мая, по итогам которой уже принят ряд конкретных поручений и решений. Сейчас они активно прорабатываются.

Сергей Назаров отметил, что двустороннее взаимодействие развивается в конструктивном ключе. По его словам, несмотря на все имеющиеся сложности, благодаря слаженной работе удается уверенно двигаться в направлении повышения благополучия в республике. Он также подчеркнул положительную экономическую динамику, указав на то, что основные показатели, включая доходы и валовой продукт, демонстрируют уверенный рост.

Отдельно Сергей Назаров остановился на реализации поручений, данных президентом России, в части поддержки инвестиционных проектов, а также на ряде поручений, которые сейчас находятся на стадии реализации. Сергей Назаров подчеркнул, что текущая цель заключается в скорейшем запуске этих процессов. Отметив высокую степень готовности к началу работы во втором полугодии, он добавил, что в ходе встречи будут согласованы все детали, необходимые для старта, так как для этого уже созданы все условия.

По мнению Сергея Назарова, реализация данных проектов станет весомым вкладом в дальнейшее развитие Абхазии.