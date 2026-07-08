МИД АБХАЗИИ НАПРАВИЛ НОТУ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В МИД СИРИИ

Сухум. 8 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия направило ноту соболезнования Министерству иностранных дел и по делам экспатриантов за рубежом Сирийской Арабской Республики.

«С глубокой скорбью и возмущением восприняли известие о террористическом акте, произошедшем в столице Сирийской Арабской Республики. Особенно тяжелые чувства вызывает тот факт, что это бесчеловечное преступление, приведшее к тому, что пострадали ни в чем неповинные люди, было совершено в самый разгар визита высокого гостя, что подчеркивает его провокационный и циничный характер.

Решительно осуждаем терроризм во всех его проявлениях и считаем, что подобным действиям нет и не может быть оправдания.

Выражаем убежденность в том, что усилиями сирийского правительства и всего мирового сообщества виновные в организации и совершении этих преступлений понесут заслуженное наказание».