Сухум. 8 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Премьер-министр Владимир Делба встретился с делегацией Министерства экономического развития Российской Федерации во главе с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым. Состоялось совещание по вопросам взаимодействия в сфере социально-экономического сотрудничества.

«Сегодня нам предстоит обсудить ход реализации Инвестиционной программы, инфраструктурные проекты, прежде всего, связанные с развитием автодорожной сети и энергетики, а также другие вопросы, касающиеся выполнения государственной программы до 2030 года. Повестка у нас достаточно широкая и насыщенная», – отметил премьер-министр.

«Предварительно мы согласовали ряд позиций с президентом. Думаю, нам удалось конструктивно обсудить ключевые вопросы и определить направления, на которых необходимо сосредоточить совместные усилия. Мы также отметили положительную динамику социально-экономического развития республики», – сказал заместитель министра экономического развития РФ.

На встрече стороны обсудили ход реализаций инфраструктурных проектов, а также реализацию программ по льготному кредитованию и поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщает сайт КМ.