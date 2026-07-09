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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ VIII «GRAND OPERA GALA»

Новости Четверг, 09 июля 2026 12:35
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В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ VIII «GRAND OPERA GALA»

Сухум. 9 июля 2026 г. Абхазия-Информ. VIII «GRAND OPERA GALA» пройдет в Абхазии с 13 по 20 июля 2026 г. Главным событием фестиваля станет приезд Ростовского академического симфонического оркестра, который представит «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса и оперу «Кармен» Жоржа Бизе в постановке главного режиссера Севастопольского государственного театра оперы и балета Ляйсан Сафургуловой. За дирижерским пультом – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Андрей Лебедев. Реквием и Кармен исполняются  в Абхазии впервые.

Это уже третья полномасштабная оперная постановка в истории Grand Opera Gala с участием более девяноста музыкантов. Ранее зрителям были представлены оперы «Богема» Джакомо Пуччини и «Дон Паскуале» Гаэтано Доницетти.

Программа фестиваля объединит различные музыкальные жанры и выступления артистов ведущих оперных театров России.

Грандиозная программа фестиваля Grand Opera Gala в этом году также  представи торжественный заключительный гала-концерт, посвященный неаполитанским и испанским песням. Это уникальное и неповторимое событие объединит на одной сцене симфонический оркестр, два больших хора и потрясающих солистов. 

13 июля, 20:00

Концертный зал Пицундского храма X века

«Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса – вершина хоровой музыки эпохи романтизма. Произведение состоит из семи частей, каждая из которых представляет собой глубокое размышление о человеческой жизни и смерти, скорби и утешении, надежде и вечности. Брамс обращается не столько к памяти ушедших, сколько к чувствам живых, создавая произведение, наполненное светом, состраданием и верой в преодоление утраты. Билеты – Ticketme.biz. и в кассе концертного зала.

16 июля, 19:00

Сцена РУСДРАМа

Опера «Кармен» – страстная музыкальная драма о свободе и любви. В центре сюжета – свободолюбивая Кармен и солдат Хозе, чья всепоглощающая любовь, столкнувшись с ревностью и невозможностью изменить судьбу, неизбежно приводит к трагической развязке. Сегодня «Кармен» считается одной из самых популярных и часто исполняемых опер в мире. Билеты – Rusdram.org и в кассе театра.

20 июля, 20:00

Концертный зал Пицундского храма X века

Фестиваль завершится концертом испанских и итальянских песен. В программе примут участие Лука Гаделия (орган), Анна Половникова (фортепиано), Аркадий Резник (гитара), а также солисты Зарина Абаева и Саид Гобечия. Билеты – Ticketme.biz.

Художественный руководитель фестиваля – Саид Гобечия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 09 июля 2026 12:46

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