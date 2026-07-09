ГАИ МВД АБХАЗИИ – 90 ЛЕТ

Сухум. 9 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве внутренних дел Республики Абхазия состоялось торжественное заседание, приуроченное к 90-й годовщине со дня образования Госавтоинспекции. Здесь собрались представители руководства ведомства, действующие сотрудники Госавтоинспекции, ветераны службы.

Открыл мероприятие начальник Управления ГАИ Дамей Авидзба. Он поздравил ветеранов и коллег с профессиональным праздником и поблагодарил личный состав за самоотверженность и профессионализм, подчеркнув, что именно люди – главная ценность службы.

В своём выступлении вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут подчеркнул особую роль ГАИ в системе МВД и в жизни общества.

Министр отметил достижения ведомства в обновлении нормативной базы, усилении профилактической работы и модернизации технической оснащённости, а также обозначил приоритетные задачи на ближайшие годы.

Трогательным стало выступление ветерана службы ГАИ Нури Смыр, который поделился воспоминаниями о первых годах своей работы, о трудностях, с которыми сталкивались инспекторы в прошлом, и о том, какими ценностями руководствовались в своей деятельности.

Председатель Ассоциации ветеранов МВД – участников боевых действий в Отечественной войне народа Абхазии Аслан Дгебия напомнил, что в МВД 28 Героев Абхазии, из которых были те, кто присутствовал на торжественном заседании. Дгебия поблагодарил ветеранов за самоотверженный труд.

В завершении состоялась церемония награждения и присвоения званий. За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие показатели в работе и значительный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения ряд сотрудников ГАИ были удостоены ведомственных наград, почётных грамот и благодарностей. Особо отличившимся инспекторам были присвоены очередные специальные звания – это стало признанием их профессионализма и преданности делу. Также медали были вручены ветеранам службы.

90 лет ГАИ – это не просто дата. Это тысячи километров дорог, сотни тысяч проверенных автомобилей, предотвращённых аварий и десятки тысяч спасённых жизней. И сегодня, оглядываясь на пройденный путь, коллектив Госавтоинспекции с уверенностью смотрит в будущее, готовый и дальше выполнять свою миссию – служить безопасности и порядку на дорогах Абхазии.

Об этом сообщает сайт МВД.