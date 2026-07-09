 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГАИ МВД АБХАЗИИ – 90 ЛЕТ

Новости Четверг, 09 июля 2026 12:46
Оцените материал
(0 голосов)
ГАИ МВД АБХАЗИИ – 90 ЛЕТ

Сухум. 9 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В Министерстве внутренних дел Республики Абхазия состоялось торжественное заседание, приуроченное к 90-й годовщине со дня образования Госавтоинспекции. Здесь собрались представители руководства ведомства, действующие сотрудники Госавтоинспекции, ветераны службы.

Открыл мероприятие начальник Управления ГАИ Дамей Авидзба. Он поздравил ветеранов и коллег с профессиональным праздником и поблагодарил личный состав за самоотверженность и профессионализм, подчеркнув, что именно люди – главная ценность службы.

В своём выступлении вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут подчеркнул особую роль ГАИ в системе МВД и в жизни общества.

Министр отметил достижения ведомства в обновлении нормативной базы, усилении профилактической работы и модернизации технической оснащённости, а также обозначил приоритетные задачи на ближайшие годы.

Трогательным стало выступление ветерана службы ГАИ Нури Смыр, который поделился воспоминаниями о первых годах своей работы, о трудностях, с которыми сталкивались инспекторы в прошлом, и о том, какими ценностями руководствовались в своей деятельности.

Председатель Ассоциации ветеранов МВД – участников боевых действий в Отечественной войне народа Абхазии Аслан Дгебия напомнил, что в МВД 28 Героев Абхазии, из которых были те, кто присутствовал на торжественном заседании. Дгебия поблагодарил ветеранов за самоотверженный труд.

В завершении состоялась церемония награждения и присвоения званий. За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие показатели в работе и значительный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения ряд сотрудников ГАИ были удостоены ведомственных наград, почётных грамот и благодарностей. Особо отличившимся инспекторам были присвоены очередные специальные звания – это стало признанием их профессионализма и преданности делу. Также медали были вручены ветеранам службы.

90 лет ГАИ – это не просто дата. Это тысячи километров дорог, сотни тысяч проверенных автомобилей, предотвращённых аварий и десятки тысяч спасённых жизней. И сегодня, оглядываясь на пройденный путь, коллектив Госавтоинспекции с уверенностью смотрит в будущее, готовый и дальше выполнять свою миссию – служить безопасности и порядку на дорогах Абхазии.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 09 июля 2026 12:52

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ VIII «GRAND OPERA GALA» АБХАЗСКИЕ БОРЦЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА В СТАМБУЛЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.