АБХАЗСКИЕ БОРЦЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА В СТАМБУЛЕ

Сухум. 9 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Юные борцы из Абхазии успешно выступили на международном турнире по вольной борьбе в Стамбуле, завоевав 11 медалей, из которых пять – золотые, три – серебряные и три – бронзовые.

Золотые медали в составе сборной Абхазии завоевали Инал Ладария (Пицунда, 2012-2013 г.р., до 35 кг), Халид Хасухаджиев (Пицунда, 2014-2015 г.р., до 35 кг), Алим Ханагуа (Пицунда, 2012-2013 г.р., до 42 кг), Самир Агрба (Гагра, 2014-2015 г.р., до 32 кг) и Дамир Василенко (Сухум, 2016-2017 г.р., до 26 кг).

Серебряными призерами стали Амир Кация (Гагра, 2014-2015 г.р., до 29 кг), Данат Гублия (Сухум, 2012-2013 г.р., до 74 кг) и Нестор Авидзба (Сухум, 2012-2013 г.р., до 54 кг).

Бронзовые награды завоевали Алан Капба (Сухум, 2012-2013 г.р., до 70 кг), Сандро Аршба (Сухум, 2012-2013 г.р., до 50 кг) и Кемал Какубава (Сухум, 2013-2014 г.р., 48 кг).

Тренируют спортсменов Исмаил Джопуа, Астамур Аристава, Анри Кетия, Инал Бобуа и Размик Алабян.