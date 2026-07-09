ПИТЬЕВОЙ ФОНТАН У ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОТПРАВЛЕН НА РЕМОНТ
Сухум. 9 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Питьевой фонтан, расположенный возле драматического театра, получил серьёзные повреждения – дальнейшая эксплуатация объекта стала невозможной. Из‑за дефектов конструкции фонтан начал протекать, а отдельные элементы оказались под угрозой разрушения.
В связи с необходимостью капитального ремонта сооружение демонтировали. Все части фонтана отправили в специализированную мастерскую, где специалисты проведут восстановительные работы. В ходе ремонта планируется устранить повреждения, заменить изношенные детали и проверить работоспособность системы подачи воды, чтобы после возвращения на место фонтан снова мог служить горожанам.
После завершения всех работ питьевой фонтан вернут на привычное место рядом с драматическим театром. Власти города подчёркивают важность сохранения таких объектов городской среды — они не только выполняют практическую функцию, но и становятся привычной частью городского ландшафта, делая прогулки по городу комфортнее.
Администрация города Сухум приносит свои извинения за временные неудобства.
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