ПИТЬЕВОЙ ФОНТАН У ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОТПРАВЛЕН НА РЕМОНТ

В связи с необходимостью капитального ремонта сооружение демонтировали. Все части фонтана отправили в специализированную мастерскую, где специалисты проведут восстановительные работы. В ходе ремонта планируется устранить повреждения, заменить изношенные детали и проверить работоспособность системы подачи воды, чтобы после возвращения на место фонтан снова мог служить горожанам.

После завершения всех работ питьевой фонтан вернут на привычное место рядом с драматическим театром. Власти города подчёркивают важность сохранения таких объектов городской среды — они не только выполняют практическую функцию, но и становятся привычной частью городского ландшафта, делая прогулки по городу комфортнее.

Администрация города Сухум приносит свои извинения за временные неудобства.