РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ ОБСУДИЛИ В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 9 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Министерства экономического развития России во главе с заместителем министра Сергеем Назаровым посетила Гулрыпшский район в рамках серии выездных мероприятий, посвященных реализации программы льготного инвестиционного кредитования.
Российскую делегацию встретили глава администрации Гулрыпшского района Саид Харазия, вице-спикер Парламента Абхазии Ашот Миносян, министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия, первый заместитель главы районной администрации Ливтина Ажиба и начальник Управления капитального строительства Демир Гамисония.
Участники встречи ознакомились с инвестиционными проектами, которые уже реализуются или планируются к финансированию в рамках программы льготного кредитования.
Одним из наиболее заметных проектов стал туристический комплекс «Галактика», предусматривающий строительство коттеджей, выполненных в космической тематике.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы реализации инвестиционных инициатив, их значение для социально-экономического развития Гулрыпшского района, а также механизмы государственной поддержки, предусмотренные программой льготного инвестиционного кредитования.
Последнее от Super User
- ПО КАКИМ ПОВОДАМ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ВЫЗЫВАЮТ СКОРУЮ В СУХУМЕ
- ИЗ АЭРОПОРТА ОРЕНБУРГ СТАРТОВАЛИ РЕЙСЫ В СУХУМ
- ГРАЖДАНИН РФ ДЕНИС УСОВ ПРИГОВОРЕН К 17 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
- ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОЧЕТНЫМ КОНСУЛОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
- ПИТЬЕВОЙ ФОНТАН У ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОТПРАВЛЕН НА РЕМОНТ