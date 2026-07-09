РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ ОБСУДИЛИ В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 9 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Делегация Министерства экономического развития России во главе с заместителем министра Сергеем Назаровым посетила Гулрыпшский район в рамках серии выездных мероприятий, посвященных реализации программы льготного инвестиционного кредитования.

Российскую делегацию встретили глава администрации Гулрыпшского района Саид Харазия, вице-спикер Парламента Абхазии Ашот Миносян, министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия, первый заместитель главы районной администрации Ливтина Ажиба и начальник Управления капитального строительства Демир Гамисония.

Участники встречи ознакомились с инвестиционными проектами, которые уже реализуются или планируются к финансированию в рамках программы льготного кредитования.

Одним из наиболее заметных проектов стал туристический комплекс «Галактика», предусматривающий строительство коттеджей, выполненных в космической тематике.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы реализации инвестиционных инициатив, их значение для социально-экономического развития Гулрыпшского района, а также механизмы государственной поддержки, предусмотренные программой льготного инвестиционного кредитования.