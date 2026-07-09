ОЛЕГ БАРЦИЦ ВСТРЕТИЛСЯ С ПОЧЕТНЫМ КОНСУЛОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

Сухум. 9 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялась рабочая встреча Министра иностранных дел Республики Абхазия Олега Барциц с почетным консулом Республики Абхазия в Ростове-на-Дону Адиком Аршба. В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам, связанным с текущей деятельностью Почетного консула. Намечены дальнейшие направления совместной работы.

Особое внимание было уделено вопросу защиты прав гражданина Республики Абхазия Ираклия Бжинава, задержанного и содержащегося под стражей на территории Российской Федерации.

Адик Аршба проинформировал, что продолжает находиться в постоянном контакте с адвокатами и членами семьи Ираклия Бжинава. Кроме того, по запросу Министерства иностранных дел Республики Абхазия российской стороной было удовлетворено обращение о предоставлении консульского доступа к гражданину Бжинава. В настоящее время согласовывается дата его посещения.

Олег Барциц дал соответствующие поручения по продолжению работы, направленной на обеспечение необходимой защиты законных прав и интересов гражданина Республики Абхазия Ираклия Бжинава.