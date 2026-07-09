ГРАЖДАНИН РФ ДЕНИС УСОВ ПРИГОВОРЕН К 17 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Сухум. 9 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд под председательством судьи Багателия Л.С. огласил обвинительный приговор в отношении гражданина РФ Усова Дениса Сергеевича, обвиняемого в организации ввоза наркотических средств в особо крупном размере, а также в их приобретении, хранении с целью сбыта и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

Осужденный признан виновным в том, что в марте 2024 года, находясь в Санкт-Петербурге, создал организованную группу, целью которой являлись ввоз наркотических средств в Абхазию и их последующий сбыт.

Вместе с другим членом группы, действовавшим под псевдонимом «Леша Старичок», они приобрели 8 килограммов 785 граммов наркотического средства «мефедрон». По указанию Усова запрещенное вещество через государственную границу по реке Псоу перевез другой участник организованной группы – неустановленное лицо, действовавшее под псевдонимом «Козлов Андрей». Указанное лицо спрятало наркотики в лесном массиве в районе села Нижняя Эшера и передало Денису Усову координаты тайника.

13 июня 2024 года Усов забрал наркотики из указанного тайника и приступил к их сбыту путем оборудования тайниковых закладок, после чего был задержан.

Подсудимый признал вину частично, признав факт сбыта наркотических средств, однако отрицал факт организации их ввоза в Абхазию.

Приговором Сухумского городского суда Усов Д.С. признан виновным и осужден по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 2241, а также по пунктам «а» и «в» части 3 статьи 224 УК РА. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2 млн рублей в доход государства.