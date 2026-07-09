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Абхазия Информ

ИЗ АЭРОПОРТА ОРЕНБУРГ СТАРТОВАЛИ РЕЙСЫ В СУХУМ

Новости Четверг, 09 июля 2026 23:55
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ИЗ АЭРОПОРТА ОРЕНБУРГ СТАРТОВАЛИ РЕЙСЫ В СУХУМ

Сухум. 9 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Аэропорт «Сухум» имени В.Г. Ардзинба принял первый рейс из Оренбурга. Запуск нового направления расширяет географию полетной программы сухумского аэропорта и открывает для пассажиров прямое беспересадочное сообщение с Оренбургом – одним из крупнейших промышленных и культурных центров Южного Урала.

Рейсы между Сухумом и Оренбургом выполняет авиакомпания «Руслайн». Полеты осуществляются один раз в неделю до 3 сентября на 50-местных самолетах Bombardier CRJ100/200, время в пути составляет 2 часа 55 минут. Разница во времени между Сухумом и Оренбургом – 2 часа.

«Прибытие первого рейса из Оренбурга – еще одно важное событие летней полётной программы 2026 года. Оренбургская область — крупный промышленный и культурный регион России, и теперь его жителям стало значительно удобнее добираться до Абхазии без пересадок. В этом сезоне маршрутная сеть аэропорта значительно расширилась по сравнению с прошлым годом и включает регулярные рейсы в крупнейшие города России, в том числе в Екатеринбург, Казань, Уфу, Минеральные Воды, Пермь, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск», – отметил генеральный директор Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба Руслан Блиндюк.

Билеты на рейсы уже поступили в продажу на официальном сайте авиаперевозчика.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 09 июля 2026 23:57

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