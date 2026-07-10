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Абхазия Информ

ПОДПИСАН УКАЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОПИСКИ ГРАЖДАН

Новости Пятница, 10 июля 2026 20:54
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ПОДПИСАН УКАЗ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОПИСКИ ГРАЖДАН

Сухум. 10 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба подписал Указ «О внесении изменения в Положение о порядке прописки граждан Республики Абхазия», направленный на защиту избирательных прав граждан и обеспечение прозрачности избирательного процесса.

Согласно документу, со дня подписания Указа Президента Республики Абхазия о назначении выборов в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия либо выборов в органы местного самоуправления и до официального подведения итогов голосования приостанавливается прописка (перепрописка) граждан Республики Абхазия, достигших 18-летнего возраста.

В случае проведения повторного голосования или повторных выборов данная мера будет действовать в пределах соответствующего избирательного округа до подведения итогов выборов.

Указом определено, что ответственность за исполнение новых положений возлагается на Паспортное управление Министерства внутренних дел Республики Абхазия и местные комиссии по прописке. Контроль за исполнением Указа также возложен на Министерство внутренних дел Республики Абхазия и местные комиссии по прописке.

Принятое решение направлено на создание дополнительных гарантий реализации принципов свободных и справедливых выборов, обеспечение стабильности списков избирателей и укрепление доверия граждан к избирательному процессу.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 10 июля 2026 20:56

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