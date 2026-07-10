ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ ГОРОДА ОЧАМЧЫРА
Сухум. 10 июля 2026 г. Абхазия-Информ. 11 июля Очамчыра отметит свое 2526-летие. Ко Дню города Администрация района подготовила праздничную программу.
11:30 Торжественный прием гостей из города-побратима Мичуринска;
11:50 Память поколений: возложение цветов у памятника погибшим в ОВНА (1992-93 гг.);
12:00 Ярмарка чудес: выставка мастеров, художников и производителей на набережной.
12:00-15:00 Продолжение ярмарки – выбирай лучшее, пробуй вкусное;
12:00-17:00 Молодежный драйв: квесты, мастер-классы и веселье в парковой зоне;
16:00-18:00 Музыка души: вечер классической музыки (набережная, парк).
19:00 Торжественное открытие, официальная часть;
21:30 Праздничный фейерверк;
21:40 Фаер-шоу: огонь, страсть и магия ночи;
22:00 Дискотека под звездами.
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