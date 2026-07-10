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Абхазия Информ

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ ГОРОДА ОЧАМЧЫРА

Новости Пятница, 10 июля 2026 20:56
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ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ ГОРОДА ОЧАМЧЫРА

Сухум. 10 июля 2026 г. Абхазия-Информ. 11 июля Очамчыра отметит свое 2526-летие. Ко Дню города Администрация района подготовила праздничную программу.

11:30 Торжественный прием гостей из города-побратима Мичуринска;

11:50 Память поколений: возложение цветов у памятника погибшим в ОВНА (1992-93 гг.);

12:00 Ярмарка чудес: выставка мастеров, художников и производителей на набережной.

12:00-15:00 Продолжение ярмарки – выбирай лучшее, пробуй вкусное;

12:00-17:00 Молодежный драйв: квесты, мастер-классы и веселье в парковой зоне;

16:00-18:00 Музыка души: вечер классической музыки (набережная, парк).

19:00 Торжественное открытие, официальная часть;

21:30 Праздничный фейерверк;

21:40 Фаер-шоу: огонь, страсть и магия ночи;

22:00 Дискотека под звездами.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 10 июля 2026 20:58

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