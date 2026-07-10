ПРЕСС-ТУР ДЛЯ СМИ ПО НАБЕРЕЖНОЙ СТОЛИЦЫ

Сухум. 10 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Состоялся большой пресс-тур для СМИ республики по набережной столицы, в ходе которого замглавы администрации Сухума Константин Тарба и представители подрядных организаций рассказали о строительных работах, проведенных на набережной Диоскуров.

Тарба напомнил, что 3 июля состоялось торжественное открытие реконструированной набережной Сухума протяженностью 1920 метров.

За красотой и порядком стоят несколько месяцев беспрерывных рабочих дней. А сколько материалов израсходовано, на глаз не определить. Наглядный пример – цифры в отчетах подрядчиков.

Установлено обновленных и реставрированных 153 тумбы. В некоторых местах набережной они и вовсе отсутствовали. Строители по старым фотографиям восстановили их в надлежащих местах.

На всей протяженности набережной ярко горят огни 74 фонарей (стелл). Прогуливаться по освещенной прибрежной зоне теперь комфортно и ночью.

407 погонных метров балюстрады обновлено и восстановлено. В точности сохранены формы балюстрады. Белоснежное ограждение со стороны моря теперь без прорех, и последовательный ряд создает визуальную завершенность.

Долговечной гранитной скамьи 1268 погонных метров. Блоков использовано 1142 кубических метров, готовых изделий (столбы, балясины, столы, поручни) – 571 кубических метров.

Вес всех изделий, использованных при реконструкции набережной, составил 1542 тонны – это 77 фур. А вес блоков – 3083 тонны, которые доставили на 154 фурах.