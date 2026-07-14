 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

В мире

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ
июня 25 2026

В ВЕНЕСУЭЛЕ – СИЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ

Сухум. 25 июня 2026 г. Абхазия-Информ. В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения…
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
января 04 2026
СПЕЦНАЗ США ЗАХВАТИЛ НИКОЛАСА МАДУРО
августа 16 2025
ПУТИН ОЦЕНИЛ ПЕРЕГОВОРЫ ПОЗИТИВНО И ПРИЗВАЛ ЕВРОПУ НЕ СРЫВАТЬ ПРОЦЕСС

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2026 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОССТАНОВЛЕННАЯ ПСХУ ГЭС ОБЕСПЕЧИЛА СТАБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕЛА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Новости Вторник, 14 июля 2026 19:45
Оцените материал
(0 голосов)
ВОССТАНОВЛЕННАЯ ПСХУ ГЭС ОБЕСПЕЧИЛА СТАБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕЛА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Сухум. 14 июля 2026 г. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» продолжает модернизацию энергетической инфраструктуры высокогорного села Псху: после восстановления станции и обновления сетей аварийность снизилась, а жители и социальные объекты получили более надежное электроснабжение

Восстановление Псху ГЭС и модернизация сетей проходят в контексте Года села, объявленного указом президента Республики Абхазия Бадры Гунба в 2026 году. Для труднодоступного высокогорного населенного пункта этот проект стал практическим шагом по укреплению базовой инфраструктуры и повышению качества жизни жителей.

Во втором полугодии 2026 года работы в Псху продолжаются. В ближайших планах – капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию второго генератора, установка шкафов релейной защиты и управления генераторами, дальнейший монтаж высоковольтных опор, замена низковольтных опор в центре села, протяжка около 2,5 км СИП, а также обновление ветхого ограждения энергообъекта.

По поручению президента РУП «Черноморэнерго» выполнило восстановительные работы на Псху ГЭС и электросетевой инфраструктуре одноименного высокогорного села.

Во исполнение данного поручения прошлым летом село Псху посетили министр энергетики Республики Абхазия Батал Мушба, глава УКС Демир Гамисония и генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия, которые вместе со специалистами проверили состояние электросетевого хозяйства. Ремонтные работы проходили с конца июля по середину октября и были направлены на повышение надежности энергоснабжения жителей, социальных объектов и местной инфраструктуры.

На начальном этапе специалисты определили, что из двух установленных генераторов в работе находится один, тогда как второй требует капитального ремонта. Восстановление потребовалось не только генерирующему оборудованию, но и зданию ГЭС, включая водозабор. Проведенные работы позволили улучшить режим работы станции и качество подачи электроэнергии в село.

Для усиления сетевой инфраструктуры был выделен материал для реконструкции линии 10 кВ протяженностью порядка 2 км, дополнительно установлены две трансформаторные подстанции, смонтировано около 8 км провода СИП. Также проведена профилактика действующих трансформаторных подстанций, что позволило повысить устойчивость электроснабжения Псху.

Зимний период подтвердил эффект проведенных работ. В декабре и январе, когда нагрузка на энергосистему села достигает максимума, рабочий генератор мощностью 160 кВт обеспечивал потребности Псху. Отключений, связанных с дефицитом электроэнергии, не фиксировалось. Единичные аварийные ситуации возникали из-за погодных факторов, в том числе сильных снегопадов и падения деревьев на линии, и устранялись оперативно.

По оценке местных жителей, качество электроснабжения в селе заметно улучшилось: отключения стали редкими, социальные объекты и дома получили более стабильный режим работы. Для Псху это особенно важно в зимний сезон, когда транспортная доступность ограничена, а надежная энергетическая инфраструктура напрямую влияет на повседневную жизнь села.

Параллельно в Псху продолжаются сетевые работы. За зимний период специалисты завершили отдельные участки протяжки низковольтной линии СИП, установили 16 высоковольтных опор, из них пять – с разъединителями, а также заменили деревянные основания под шестью трансформаторами на металлические. Кроме того, выполнена расчистка линий от растительности и факторов, способных привести к технологическим нарушениям.

Для обеспечения ремонтных работ в Псху Министерство энергетики согласовало увеличение штатного расписания РУП «Черноморэнерго» с введением дополнительных единиц электромонтеров. Работы проводились совместно с УКС Абхазии.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 14 июля 2026 19:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВОПРОСЫ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ ОБСУДИЛИ В ГОСКОМИТЕТЕ В ПАРЛАМЕНТСКОМ КОМИТЕТЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ НОВОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.