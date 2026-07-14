ВОССТАНОВЛЕННАЯ ПСХУ ГЭС ОБЕСПЕЧИЛА СТАБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СЕЛА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Сухум. 14 июля 2026 г. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» продолжает модернизацию энергетической инфраструктуры высокогорного села Псху: после восстановления станции и обновления сетей аварийность снизилась, а жители и социальные объекты получили более надежное электроснабжение

Восстановление Псху ГЭС и модернизация сетей проходят в контексте Года села, объявленного указом президента Республики Абхазия Бадры Гунба в 2026 году. Для труднодоступного высокогорного населенного пункта этот проект стал практическим шагом по укреплению базовой инфраструктуры и повышению качества жизни жителей.

Во втором полугодии 2026 года работы в Псху продолжаются. В ближайших планах – капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию второго генератора, установка шкафов релейной защиты и управления генераторами, дальнейший монтаж высоковольтных опор, замена низковольтных опор в центре села, протяжка около 2,5 км СИП, а также обновление ветхого ограждения энергообъекта.

По поручению президента РУП «Черноморэнерго» выполнило восстановительные работы на Псху ГЭС и электросетевой инфраструктуре одноименного высокогорного села.

Во исполнение данного поручения прошлым летом село Псху посетили министр энергетики Республики Абхазия Батал Мушба, глава УКС Демир Гамисония и генеральный директор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия, которые вместе со специалистами проверили состояние электросетевого хозяйства. Ремонтные работы проходили с конца июля по середину октября и были направлены на повышение надежности энергоснабжения жителей, социальных объектов и местной инфраструктуры.

На начальном этапе специалисты определили, что из двух установленных генераторов в работе находится один, тогда как второй требует капитального ремонта. Восстановление потребовалось не только генерирующему оборудованию, но и зданию ГЭС, включая водозабор. Проведенные работы позволили улучшить режим работы станции и качество подачи электроэнергии в село.

Для усиления сетевой инфраструктуры был выделен материал для реконструкции линии 10 кВ протяженностью порядка 2 км, дополнительно установлены две трансформаторные подстанции, смонтировано около 8 км провода СИП. Также проведена профилактика действующих трансформаторных подстанций, что позволило повысить устойчивость электроснабжения Псху.

Зимний период подтвердил эффект проведенных работ. В декабре и январе, когда нагрузка на энергосистему села достигает максимума, рабочий генератор мощностью 160 кВт обеспечивал потребности Псху. Отключений, связанных с дефицитом электроэнергии, не фиксировалось. Единичные аварийные ситуации возникали из-за погодных факторов, в том числе сильных снегопадов и падения деревьев на линии, и устранялись оперативно.

По оценке местных жителей, качество электроснабжения в селе заметно улучшилось: отключения стали редкими, социальные объекты и дома получили более стабильный режим работы. Для Псху это особенно важно в зимний сезон, когда транспортная доступность ограничена, а надежная энергетическая инфраструктура напрямую влияет на повседневную жизнь села.

Параллельно в Псху продолжаются сетевые работы. За зимний период специалисты завершили отдельные участки протяжки низковольтной линии СИП, установили 16 высоковольтных опор, из них пять – с разъединителями, а также заменили деревянные основания под шестью трансформаторами на металлические. Кроме того, выполнена расчистка линий от растительности и факторов, способных привести к технологическим нарушениям.

Для обеспечения ремонтных работ в Псху Министерство энергетики согласовало увеличение штатного расписания РУП «Черноморэнерго» с введением дополнительных единиц электромонтеров. Работы проводились совместно с УКС Абхазии.