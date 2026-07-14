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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ КАБМИНА О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ

Новости Вторник, 14 июля 2026 19:47
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ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ КАБМИНА О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ

Сухум. 14 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Управление права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры провело проверку исполнения решений Кабинета министров по вопросам выделения земельных участков в прибрежной зоне на предмет соблюдения земельного и градостроительного законодательства, а также закона «О противодействии коррупции».

В соответствии с действующим законодательством, прибрежные земли имеют особый правовой статус (режим), относятся к категории особо ценных земель, изъятие которых не допускается без соответствующего решения Кабмина.

По результатам прокурорской проверки установлено, что местными органами государственного управления не исполняются в полном объеме установленные Земельным Кодексом РА полномочия по ведению контроля в области регулирования земельных отношений. Нарушаются сроки согласования проектов строительства объектов и их ввода в эксплуатацию, несвоевременно заключаются договоры аренды земли, не осуществляется контроль за сроками исполнения распоряжений Кабмина и обеспечением рационального использования и охраны земель, относящихся к категории особо ценных.

Контроль за исполнением правительственных распоряжений по вопросам выделения земельных участков в прибрежной зоне Госуправлением по землепользованию и кадастру и Госуправлением по архитектуре и строительству осуществляется не в достаточной мере и не соответствует полномочиям, установленным актами Кабмина.

Ввиду отнесения законодателем прибрежных земель к категории особо ценных, имеющих исключительный правовой статус, Генеральная прокуратура предложила Кабмину утвердить нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок принятия административных процедур по эффективному регулированию земельных отношений и организации государственного контроля за использованием и охраной земель в прибрежной зоне.

В связи с выявленными нарушениями требований действующего законодательства РА генеральный прокурор Адгур Агрба внес представление на имя премьер-министра.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 14 июля 2026 19:48

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