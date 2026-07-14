Сухум. 14 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Вице-премьер Вараздат Миносян провел рабочее совещание по вопросам противодействия демпингу в туристической отрасли. В совещании приняли участие министр финансов Саид Губаз, министр экономики Теймураз Миквабия, министр туризма Астамур Логуа, министр по налогам и сборам Эдгар Бения, советник президента Ахра Аристава, помощник премьер-министра Батал Тарба, председатель Комитета Парламента Республики Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш, начальник Управления экономики Аппарата Кабинета министров Давид Ардзинба, начальник Управления правового обеспечения Аппарата Кабинета министров Андрей Гуния, а также глава Абхазо-российской туристической ассоциации Таращ Хутаба.

Основной темой обсуждения стала ценовая политика на туристическом рынке и ее влияние на развитие отрасли, конкурентную среду и деятельность субъектов малого и среднего бизнеса. Особое внимание было уделено вопросам реализации туристического продукта крупными туроператорами, практике значительного снижения цен в отдельные периоды сезона и последствиям таких механизмов для объектов размещения Республики Абхазия.

«Необходимо найти решение, которое позволит защитить интересы малого бизнеса, не нанося ущерба крупным участникам рынка, и выработать подходы, отвечающие интересам государства», – отметил Вараздат Миносян.

В ходе совещания были рассмотрены предложения, направленные на создание равных условий для всех участников рынка, защиту добросовестной конкуренции и поддержку малого гостиничного бизнеса. В числе обсуждаемых инициатив – установление минимального уровня стоимости размещения в высокий туристический сезон, а также разработка дополнительных мер государственной поддержки отрасли.

Кроме того, участники встречи обсудили возможные механизмы совершенствования регулирования туристической сферы и выработку комплекса мер, способствующих устойчивому развитию туристической отрасли Республики Абхазия.

Подводя итоги совещания, Вараздат Миносян отметил необходимость всесторонней проработки предлагаемых инициатив с учетом интересов государства, представителей туристического бизнеса и потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба КМ.