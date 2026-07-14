ПИТЬЕВОЙ ФОНТАН УСТАНОВЛЕН У АБХАЗСКОГО ДРАМАТЕАТРА ПОСЛЕ РЕМОНТА
Новости Вторник, 14 июля 2026 19:55
Сухум. 14 июля 2026 г. Абхазия-Информ. В специализированной мастерской службы столичной администрации устранили повреждения фонтана. Он был демонтирован в связи с необходимостью капитального ремонта.
Специалисты провели восстановительные работы, заменили изношенные детали и отрегулировали систему подачи воды, чтобы в знойную погоду фонтан вновь служил горожанам и гостям столицы.
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