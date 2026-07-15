БОЛЕЕ 700 МЛН РУБЛЕЙ СОСТАВИЛИ НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Сухум. 15 июля 2026 г. Абхазия-Информ. ​За первое полугодие 2026 года фактические налоговые поступления в Гагрском районе составили 714 млн 634 тыс. рублей. При плане в 644 млн 442 тыс. рублей выполнение составило 111%. В абсолютном выражении бюджет получил сверх плана порядка 70 млн рублей. Об этом сообщил начальник налоговой инспекции Гагрского района Георгий Багателия на совещании в администрации района, в котором участвовал президент Бадра Гунба.

Для сравнения: за аналогичный период 2025 года план составлял 487 млн рублей, а сумма фактических сборов равнялась 571 млн 545 тыс. руб., или 117%.

В районе увеличилось число зарегистрированных налогоплательщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По данным на 1 июля, на учете в налоговой инспекции находится 1571 юридическое лицо, что на 109 больше, чем годом ранее. Отчетность предоставили 647 организаций, из которых только 485 являются действующими – с реальными начислениями, объемами и платежами.

В районе 3748 зарегистрированных ИП, что на 269 больше, чем в 2025 году.

Количество официально действующих объектов предпринимательской деятельности также увеличилось: с 903 в первом полугодии 2025 года до 1057 в текущем периоде.

Наряду с курортными объектами в районе бесперебойно функционируют крупные объекты массового посещения: дельфинарий, два аквапарка, два колеса обозрения и одна бывшая государственная дача.

В 2025 году в сфере туризма в районе функционировали 729 налогоплательщиков, которые использовали 736 объектов размещения с общим фондом в 38 760 койко-мест. Отрасль внесла в государственную казну 1 млрд 89 млн 332 тыс. рублей.

«Туриндустрия обеспечила почти половину всех доходов. Общий объем всех налоговых поступлений района за прошлый год составил 2 млрд 215 млн рублей», – отметил Багателия.

В этом году в сфере размещения туристов задействовано 730 налогоплательщиков, количество объектов выросло до 741, а совокупный фонд увеличился до 39 тыс. койко-мест.

«Рост туристической инфраструктуры в начале высокого сезона создает надежную базу для дальнейшего выполнения бюджетных назначений Гагрского района в 2026 году», – подчеркнул Багателия.

Об этом сообщает Апсныпресс.