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Абхазия Информ

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ С ГОРОДСКИМ, РАЙОННЫМИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОКУРОРАМИ

Новости Среда, 15 июля 2026 19:11
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ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ С ГОРОДСКИМ, РАЙОННЫМИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОКУРОРАМИ

Сухум. 15 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Республики Абхазия Адгур Агрба провел оперативное совещание с городским, районными и специализированными прокурорами. В ходе совещания обсуждались вопросы усиления прокурорского надзора за деятельностью органов следствия и дознания, а также повышения эффективности работы по обеспечению законности на стадии расследования уголовных дел.

Особое внимание было уделено вновь выявленным фактам укрытия преступлений, нарушениям земельного законодательства, а также проверке по факту неправомерных действий заведующей частным детским садом, оказывающим услуги няни. Адгур Агрба подчеркнул необходимость принципиального реагирования на подобные нарушения, обеспечения полноты регистрации сообщений о преступлениях и неукоснительного соблюдения требований законодательства.

Генпрокурор поручил прокурорам на местах усилить надзор за соблюдением законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе за деятельностью органов Государственной автомобильной инспекции.

Особое внимание было уделено вопросам выявления и пресечения нарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств без государственных регистрационных знаков. В отношении водителей, допускающих такие нарушения, должны приниматься предусмотренные законодательством меры прокурорского реагирования и обеспечиваться принцип неотвратимости ответственности, подчеркнул Адгур Агрба.

Подводя итоги совещания, генпрокурор отметил, что ждет от всех прокуроров более высоких результатов в работе к концу года, поручив незамедлительно усилить надзорную деятельность и обеспечить эффективное исполнение поставленных задач.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 15 июля 2026 19:12

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