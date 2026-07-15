Сухум. 15 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор Республики Абхазия Адгур Агрба провел оперативное совещание с городским, районными и специализированными прокурорами. В ходе совещания обсуждались вопросы усиления прокурорского надзора за деятельностью органов следствия и дознания, а также повышения эффективности работы по обеспечению законности на стадии расследования уголовных дел.

Особое внимание было уделено вновь выявленным фактам укрытия преступлений, нарушениям земельного законодательства, а также проверке по факту неправомерных действий заведующей частным детским садом, оказывающим услуги няни. Адгур Агрба подчеркнул необходимость принципиального реагирования на подобные нарушения, обеспечения полноты регистрации сообщений о преступлениях и неукоснительного соблюдения требований законодательства.

Генпрокурор поручил прокурорам на местах усилить надзор за соблюдением законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе за деятельностью органов Государственной автомобильной инспекции.

Особое внимание было уделено вопросам выявления и пресечения нарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств без государственных регистрационных знаков. В отношении водителей, допускающих такие нарушения, должны приниматься предусмотренные законодательством меры прокурорского реагирования и обеспечиваться принцип неотвратимости ответственности, подчеркнул Адгур Агрба.

Подводя итоги совещания, генпрокурор отметил, что ждет от всех прокуроров более высоких результатов в работе к концу года, поручив незамедлительно усилить надзорную деятельность и обеспечить эффективное исполнение поставленных задач.