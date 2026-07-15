БАДРА ГУНБА: В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ СОСРЕДОТОЧЕН ОГРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Сухум. 15 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Президент Бадра Гунба подвел итоги рабочей поездки в Гагрский район. На совещании с руководством района, депутатами и представителями общественности были детально проанализированы отчеты о проделанной работе, ключевые экономические показатели, а также обозначены стратегические задачи и сроки решения наиболее острых инфраструктурных проблем региона.

Президент подчеркнул, что достигнутые результаты являются итогом слаженной Гагрской администрации, депутатов Собрания и республиканских властей.

Открытие трех детских садов

Одним из главных промежуточных успехов в социальной сфере назвал президент открытие трех детских садов в Гагрском районе. Глава государства подчеркнул значимость этого события, отметив его роль в государственной демографической политике.

«Новые образовательные учреждения открывают перед детьми возможность получить качественное образование, развить коммуникативные навыки, подготовиться к школе. Для родителей это также имеет важное значение, так как у них появляется возможность выйти на работу, улучшить материальное положение своих семей», – заявил он.

Гунба призвал администрацию района детально проанализировать расположение новых детсадов и определить, насколько имеющиеся дошкольные учреждения покрывают реальные потребности населенных пунктов. Он добавил, что развитие и модернизация образовательной инфраструктуры будут обязательно продолжены.

Поддержка сельских территорий

Особое внимание президент уделил поддержке сельских территорий. 2026 год официально объявлен Годом села.

Глава государства подчеркнул, что руководство страны занимается улучшением условий жизни на селе, включая ремонт дорог, обеспечение стабильного водоснабжения и энергоснабжения.

В Гагрский район, также как и в другие районы, будут направлены финансовые средства для поддержки сел.

Проблема водоснабжения и канализации

Одной из серьезных проблем в районе является обеспечение стабильного водоснабжения.

«Откровенно говоря, стыдно. На протяжении 12 лет мы никак не можем завершить работы по ремонту объектов водоснабжения», – сказал Бадра Гунба.

Пока что в районе запущена первая насосная станция. Следующим этапом станет запуск второй станции, протяженность магистральных сетей от которой составляет 18 километров.

«При приближении к финальной стадии проекта выяснилось, что ряд ключевых коммуникаций, которые считались существующими, фактически отсутствуют. Если это сделано осознанно, то представители прокуратуры знают, как это квалифицировать. Такое отношение к городу, я считаю, несправедливым», – подчеркнул глава государства.

Перед профильными ведомствами и подрядчиками поставлена задача – полностью завершить реализацию проекта прокладки магистральных сетей и запуска всех насосных станций в текущем году.

Следующим этапом станет совместное решение проблемы модернизации изношенных внутригородских сетей разводки воды. Под строгим контролем руководства страны остаются и вопросы реконструкции канализационных насосных станций района.

Полигон твердых бытовых отходов в Алахадзы

Еще одной острой темой обсуждения стала ситуация вокруг полигона твердых бытовых отходов, расположенного на территории села Алахадзы. Регулярные возгорания на полигоне в прошлые годы наносили серьезный ущерб экологии и туристической привлекательности курортного региона.

Благодаря внедрению новых технологических подходов в прошлом году удалось полностью избежать пожаров, а в текущем году было зафиксировано лишь одно локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали. Тем не менее, системная проблема остается нерешенной. К работе привлечены ведущие эксперты и специалисты, находящиеся на территории Абхазии, которые уже предоставили свои заключения.

В настоящее время администрация изучает возможность переноса объекта на новые площадки.

Бадра Гунба напомнил, что заявлял о необходимости переноса полигона еще в рамках предвыборной кампании на встречах с жителями Алахадзы.

По оценкам руководства страны, на то, чтобы найти новое место, полностью перенести полигон и выйти на современный уровень переработки и утилизации поступающих из района отходов, потребуется порядка 2,5 лет.

Развитие туристической отрасли в районе

Гагрский район традиционно выступает главным локомотивом национальной экономики Абхазии. Бурный рост туристической инфраструктуры и объектов размещения за последние 5-6 лет принес значительные доходы, но одновременно создал колоссальную избыточную нагрузку на коммунальные сети и социальную сферу. В связи с этим руководство страны совместно с администрацией района детально прорабатывает комплексные системные решения.

Бадра Гунба отметил высокую динамику роста макроэкономических показателей и подчеркнул важность запуска ключевых инфраструктурных проектов, которые повышают доступность республики для иностранных граждан.

Железнодорожное сообщение

В прошлом году запущенным новым регулярным железнодорожным сообщением между Сочи и Сухумом воспользовались более 4 000 человек.

Запуск аэропорта

Глава государства напомнил, с каким скепсисом и открытым сопротивлением сталкивался проект на начальном этапе, и заявил, что сегодняшние результаты работы воздушной гавани открывают принципиально новые мультипликативные возможности для всей экономики Абхазии.

Бадра Гунба выразил глубокую благодарность Сергею Кириенко за активную помощь и личное участие в реализации этих сложнейших программ.

Бюджет города Пицунды

Важнейшим решением, принятым руководством страны совместно с главой администрации Гагрского района, стало предоставление городу Пицунде права иметь свой собственный бюджет.

Пицунда, обладая огромным экономическим потенциалом, была лишена возможности самой распределять заработанные бюджетные средства. С 1 января 2027 года город Пицунда получит собственный независимый бюджет.

Государство продолжает оказывать прямую финансовую помощь Гагрскому району. За предыдущий год объем бюджетной поддержки составил порядка 117 миллионов рублей, и динамика этих расходов будет сохраняться, пообещал президент.

Помимо финансирования крупных инфраструктурных госпрограмм, значительные средства направляются на прямую социальную помощь гражданам:

организовано и оплачивается лечение за пределами республики жителей района.

оплачивается целевое обучение студентов в профильных медицинских вузах для ликвидации дефицита кадров;

оказывается адресная материальная поддержка нуждающимся слоям населения.

«Все это мы делаем, как говорится, тихо, аккуратно, скромно, без лишних слов и без лишнего пафоса. И главным результатом этой невидимой работы является радость детей и спокойствие родителей, получающих новые возможности», – отметил Бадра Гунба.

Об этом сообщает Апсныпресс.