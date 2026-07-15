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Абхазия Информ

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ ЧАСТНОГО ДЕТСАДА

Новости Четверг, 16 июля 2026 02:40
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ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ ЧАСТНОГО ДЕТСАДА

Сухум. 16 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум проводится проверка по факту применения физического насилия в отношении воспитанников частного детского сада «Умка», расположенного в городе Сухум, со стороны руководства учреждения. По имеющимся данным, указанный инцидент имел место 8 июля 2026 года.

Основанием для проведения проверки послужили обращение Уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия Джинджолия М.О., содержащее сведения о возможном нарушении прав и законных интересов малолетних воспитанников дошкольного учреждения, а также коллективное обращение родителей.

В настоящее время прокуратурой города Сухум во взаимодействии с компетентными правоохранительными органами проводится комплекс необходимых проверочных, следственных и процессуальных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, проводится проверка законности деятельности детского сада, наличия необходимых разрешительных документов, соблюдения установленных требований к организации образовательного процесса, обеспечению безопасности воспитанников, а также исполнения иных обязательных требований законодательства.

На период проведения проверки и до выяснения всех обстоятельств деятельность детского сада «Умка» приостановлена. По результатам проверки действиям всех причастных лиц будет дана надлежащая правовая оценка.

Генеральная прокуратура РА обращает внимание, что обеспечение защиты прав, жизни и здоровья несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. Каждый факт возможного применения физического или психологического насилия в отношении детей подлежит тщательной, всесторонней и объективной проверке, а виновные лица при наличии законных оснований должны нести установленную законом ответственность.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 16 июля 2026 02:41

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