58 ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ ПОДАЛИ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС «МУЗЫКА ГОРДЫХ»
Новости Четверг, 16 июля 2026 02:49
Сухум. 16 июля 2026 г. Абхазия-Информ. Завершился прием заявок на международный конкурс «Музыка Гордых». От Абхазии поступило 58 заявок: 39 – из Сухума, 10 – из Гудауты и 9 – из Очамчыры. Всего организаторы получили 2048 заявок из Абхазии и России.
До 20 июля эксперты сформируют список из 100 участников, которые продолжат борьбу за победу.
Финал конкурса пройдет в рамках международного фестиваля в Сухуме 26 августа.
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